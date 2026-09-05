A continuación te ofrecemos las claves sobre cómo comprar Lotería de Navidad en Murcia. Aquí tienes la guía completa. Cada año, la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados en España, y Murcia no es la excepción. Desde hace décadas, los murcianos se preparan con ilusión para participar en el sorteo más famoso, que reparte millones en premios y, sobre todo, ilusión. La tradición de comprar Lotería de Navidad en Murcia forma parte de la cultura local, y muchas administraciones de la ciudad se han ganado fama por ser de suerte o por repartir premios históricos. Entre las administraciones más destacadas para comprar Lotería de Navidad en Murcia, destaca la administración de Lotería El Perolo y la administración La Envidiosa Millonaria.

La tradición en Murcia de la Lotería de Navidad

En Murcia, como en muchas otras ciudades españolas, existen administraciones que se han convertido en auténticos puntos de referencia para quienes buscan su décimo. Algunos buscan la comodidad y la posibilidad de comprar online, mientras que otros prefieren acudir a la administración físicamente, mantener la tradición y formar parte del ambiente navideño, que se vive con entusiasmo en cada calle. Las administraciones más conocidas suelen tener largas colas en los días previos al sorteo, y no es raro ver a murcianos comprando sus décimos desde semanas antes.

Administraciones destacadas en Murcia para Lotería de Navidad

La Envidiosa Millonaria . Dirección: Calle Arzobispo Simón López, 1, Murcia. Teléfono: 968 21 55 54. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30; sábados de 09:00 a 14:00 según fuentes.

. Dirección: Calle Arzobispo Simón López, 1, Murcia. Teléfono: 968 21 55 54. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30; sábados de 09:00 a 14:00 según fuentes. El Gato Negro . Dirección: Calle Trapería, 13, Murcia. Teléfono: 968 21 68 16. Horario: de lunes a viernes de ~09:30 a 13:30 y 16:30 a 20:30; sábados por la mañana. Es una de las administraciones más queridas por los murcianos y con mucha tradición.

. Dirección: Calle Trapería, 13, Murcia. Teléfono: 968 21 68 16. Horario: de lunes a viernes de ~09:30 a 13:30 y 16:30 a 20:30; sábados por la mañana. Es una de las administraciones más queridas por los murcianos y con mucha tradición. Administración de Lotería Nueva Condomina. Dirección: Ctra. A-7, Km 760, B-2A, 30110 Churra (Murcia). Teléfono: 968 93 08 38. Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 22:00.

Consejos para comprar décimos

Si no puedes ir en persona, La Envidiosa permite comprar online a través de su web, lo que es muy cómodo para el Sorteo de Navidad

Administraciones de Lotería de Navidad en San Pedro del Pinatar

Además de Murcia, algunos de sus municipios también cuentan con administraciones de Lotería que en años anteriores han dado premios por lo que será bueno repasarlas. En el caso de San Pedro del Pinatar destaca de forma especial El Perolo.

El Perolo

Localizada en la calle Gabriel Cañadas, en San Pedro del Pinatar, El Perolo es una de las administraciones más emblemáticas de la región. Su fama se reforzó tras vender el Gordo de Navidad en 2023, pero su historial cuenta con cuatro premios gordos anteriores, consolidándola como un lugar de peregrinación para quienes buscan tentar a la suerte. Además, en el último sorteo repartió cinco quintos premios de 144.000 euros, un décimo del segundo premio de 125.000 euros y numerosos décimos de 6.000 euros, vendidos tanto en ventanilla como online. Su combinación de tradición y modernidad, junto con la venta online, permite que la suerte llegue a todos los rincones de España, haciendo de El Perolo una opción de referencia para jugadores de toda la región.

Administraciones de Lotería de Navidad en Cartagena

En el caso de Cartagena también podemos encontrar alguna que otra administración que en años anteriores han sido afortunadas y también pueden serlo este año.

Gato Malo

Situada en la calle Trapería, 13, esta administración de larga tradición es muy apreciada por los murcianos, que aseguran que «trae buena suerte». Sus horarios suelen ser de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30, y los sábados por la mañana.

Don Manolito

En Cartagena, Don Manolito es otra de las administraciones que destacan por su fama y tradición. Ha repartido premios importantes, incluyendo un premio de 300.000 euros de la Lotería Nacional en 2017 y un segundo premio de 60.000 euros. Situada en las Puertas de Murcia, también ofrece venta online, lo que facilita conseguir los décimos sin necesidad de desplazarse físicamente.