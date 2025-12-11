La llaman ‘La gasolinera de la suerte’ de Tenerife y la gente hace colas cada año para comprar Lotería de Navidad

Cada día estamos más cerca del sorteo de la Lotería de Navidad de 2025, pero todavía estás a tiempo de comprar un décimo. Aunque todos tienen la misma probabilidad de ganar el Gordo, hay administraciones que parecen tener más suerte.

En el caso de las Islas Canarias y, concretamente, de Tenerife, ese honor pertenece a una gasolinera. Concretamente a la Chasnera, situada en el kilómetro 54 de la autopista TF-1.

Llevan más de una década abiertos, entregaron su primer gran premio en 2013 y desde 2019 acumulan una gran racha repartiendo millones de euros. Por ello, ahora la gente se agolpa en la puerta para comprar Lotería de Navidad.

Canarias se ha ganado históricamente el sobrenombre de las islas afortunadas, y la Lotería de Navidad parece reforzar esa etiqueta. El Gordo ha caído en el archipiélago en varias ocasiones, y una parte importante de esa leyenda se concentra en Chasnera.

No es una administración al uso, sino que está integrada en una gasolinera. Eso sí, cuando llega diciembre lo que más se vende son los décimos. De hecho, es de las más potentes a nivel nacional.

Su salto definitivo a la fama llegó en 2013, cuando repartió 200 millones de euros del primer premio. Desde entonces, la racha no se ha frenado: suma ya 12 sorteos de Navidad consecutivos repartiendo premios y en cuatro de ellos ha vendido décimos del Gordo.

Hace poco también repartió un tercer premio y distribuyó 1,2 millones de euros. Es decir, raro es el año en el que algunos de los clientes que compran en la Chasnera no ganan la Lotería de Navidad.

Cuando ya no queda nada para el sorteo de la Lotería de Navidad, la actividad en la gasolinera Chasnera se intensifica. En los momentos pico del día, las colas pueden superar las dos horas.

Hay que tener en cuenta que muchos clientes llegan con encargos familiares y de amigos, para llevarse mucha Lotería de Navidad. De hecho, algunos acuden a primera hora de la mañana para no quedarse sin el número que buscan.

La demanda es tan elevada que varias terminaciones ya se han agotado, algo poco habitual en muchas administraciones, pero que sí ocurre en esta gasolinera.

Pese a la fama de Chasnera y de otras administraciones históricas, la realidad matemática es clara: no hay puntos de venta con más suerte que otros. Todos los décimos tienen exactamente las mismas probabilidades de ser premiados.

Es cierto que en la historia de la Lotería de Navidad se han dado casos curiosos como provincias donde nunca ha tocado el Gordo, pero se trata de casualidad y no de causalidad. El verdadero truco está en el volumen de ventas.

Administraciones como la gasolinera Chasnera venden muchísimos más décimos que la media, lo que aumenta de forma natural la probabilidad de que alguno de ellos resulte agraciado.

No porque los números sean mejores, sino porque juegan más participaciones. A más décimos vendidos, más opciones de repartir premios. Esa dinámica alimenta la leyenda y provoca un efecto llamada que se retroalimenta cada año.