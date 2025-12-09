Ni Soria ni Logroño: estas son las provincias donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Cada año cuando llega el 22 de diciembre, toda España parece que se detiene para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad. La tradición, que acumula más de dos siglos de historia, siempre deja momentos inolvidables, celebraciones improvisadas y estampas que ya forman parte del imaginario colectivo. Sin embargo, no todo el mapa se ha visto agraciado por igual. A lo largo de estos años, hay lugares que se caracterizan por ser aquellos en los que se tiene la sensación de que siempre toca, pero también hay otros que siguen esperando ese golpe de suerte ya que nunca les ha tocado el Gordo de Navidad.

En la mayoría de provincias españolas el Gordo ha caído al menos una vez, incluso en territorios donde la venta de décimos no es especialmente alta. Aun así, hay excepciones llamativas, zonas donde el primer premio nunca se ha dejado ver y que cada año vuelven a intentarlo con la esperanza de que, esta vez sí, la suerte quiera parar allí. Y aunque algunos territorios han salido recientemente de esa lista, otros continúan sin estrenarse. Este mapa desigual puede provocar la idea de que tal vez haya provincias malditas, pero también puede ser cuestión de estadísticas o no, ya que según los datos que se tienen recopilados, todavía queda un lugar en España que nunca ha celebrado la llegada del Gordo, y su caso es tan singular que destaca incluso por encima de antiguos rezagados como Tarragona o Ávila.

Las provincias donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

A día de hoy, existe un territorio que continúa sin conocer el primer premio de la Lotería de Navidad: Melilla. La ciudad autónoma es la gran excepción del sorteo, ya que el Gordo ha pasado por todas las provincias y comunidades del país al menos una vez, excepto por ella.

Ningún otro territorio mantiene esta estadística. Por eso Melilla aparece cada año como el punto pendiente del mapa del Gordo de la Lotería de Navidad, el gran enclave donde aún se espera esa explosión de alegría que tantas veces se ha repetido en otros rincones del país.

Capitales que durante décadas no habían visto el Gordo

Durante muchos años, la lista de capitales sin Gordo incluía más nombres. Entre ellas estaban Tarragona y Ávila, además de Melilla. Aunque parecían condenadas a una racha interminable, los últimos sorteos han demostrado que el azar puede cambiar de dirección en cualquier momento.

De este modo, tanto Tarragona como Ávila han conseguido ver caer el primer premio en fechas recientes, rompiendo décadas de sequía y saliendo de ese grupo de ciudades que nunca habían celebrado el Gordo. Sus casos animan a quienes viven en Melilla y cada año compran sus décimos. Si en estas zonas ya ha caído, la ciudad autónoma puede ser este año una de las grandes afortunadas.

Por qué sigue habiendo «zonas sin Gordo»

Las causas no tienen nada de misterioso. La explicación es una mezcla que tiene mucho que ver con la estadística, la participación y como no, un favor que aunque no lo parezca es clave: la suerte. De este modo podemos decir que:

Menor volumen de ventas : en localidades donde se compran pocos décimos, la probabilidad estadística de que el premio caiga allí disminuye de forma natural.

: en localidades donde se compran pocos décimos, la probabilidad estadística de que el premio caiga allí disminuye de forma natural. Menos administraciones o menor densidad de población : en zonas pequeñas la participación siempre suele ser más limitada.

: en zonas pequeñas la participación siempre suele ser más limitada. Azar puro: todos los números tienen la misma probabilidad de salir, pero la distribución geográfica de los ganadores nunca va a ser totalmente uniforme.

En otras palabras: que nunca haya tocado no implica que exista mala suerte, sino que tiene menos impacto numérico en el sorteo.

¿Tienen estas zonas más posibilidades en 2025?

Aunque cada número participa en igualdad de condiciones, sí existen factores que pueden modificar ligeramente la tendencia:

Si una zona vende más décimos que otros años, aumenta la probabilidad de que alguno de ellos resulte premiado.

de que alguno de ellos resulte premiado. La venta por internet ha permitido que ciudades con poca participación tradicional ganen peso en el sorteo.

ganen peso en el sorteo. La experiencia muestra que cuando aumenta la difusión y la compra de décimos, incluso territorios históricamente olvidados pueden romper su racha.

En resumen: el pasado no condiciona al futuro. Un territorio sin Gordo puede estrenarse en cualquier momento.

¿Qué significa esto para quienes juegan cada año?

Si vives en un lugar donde nunca ha tocado el Gordo, las opciones están claras:

Puedes apostar por la ilusión de que tu localidad sea la próxima en romper estadísticas, o puedes comprar en zonas con más tradición si prefieres apoyarte en la probabilidad que dan las ventas elevadas. En ambos casos, la esencia sigue siendo la misma: cada décimo de la Lotería de Navidad tiene exactamente las mismas oportunidades de convertirse en el protagonista del próximo 22 de diciembre.