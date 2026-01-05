¿Lotería de Navidad o del Niño?: qué sorteo tiene los mejores premios

El 6 de enero, el Sorteo de la Lotería del Niño marca el cierre de las fiestas navideñas en España, ofreciendo a los participantes una última oportunidad para empezar el año con un golpe de suerte. Aunque a menudo eclipsado por la Lotería de Navidad del 22 de diciembre, el Sorteo del Niño cuenta con características que lo convierten en una opción muy atractiva para muchos jugadores. Este sorteo reparte más dinero en premios en relación a la cantidad jugada, alcanzando un porcentaje de devolución del 70%, superior al de la Lotería de Navidad, que se sitúa en el 69%.

El primer premio del Sorteo del Niño es de 200.000 euros por décimo, la mitad del Gordo de Navidad, pero las probabilidades de ganar son más favorables: 1 entre 100.000 frente a 1 entre 85.000. Además, cuenta con una distribución de premios más amplia, lo que aumenta las posibilidades de ganar alguno de ellos. Este sorteo, tradicionalmente asociado con la llegada de los Reyes Magos, mantiene una esencia más discreta pero igualmente emocionante. Tanto si se elige la Lotería de Navidad como la del Niño, lo importante es disfrutar de la ilusión y compartir el momento con familiares y amigos, celebrando la magia de estas fechas.

Premios de la Lotería del Niño

El Sorteo de la Lotería del Niño 2025 se presenta como una de las grandes tradiciones navideñas en España, con un total de 770 millones de euros destinados a premios. Este sorteo, celebrado el 6 de enero, ofrece mayores probabilidades de ganar en comparación con la Lotería de Navidad, con un enfoque en la distribución equitativa de premios entre los participantes. La emisión consta de 55 series de 100.000 billetes cada una, con un valor de 200 euros por billete, divididos en décimos de 20 euros, lo que eleva el total de la emisión a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios.

El primer premio, que otorga 200.000 euros por décimo, equivalentes a 10.000 euros por cada euro jugado. De esta cantidad, tras la exención de los primeros 40.000 euros, Hacienda retiene 32.000 euros, dejando al ganador con 168.000 euros netos. Por otro lado, el segundo premio reparte 75.000 euros por décimo, de los cuales 7.000 euros van a Hacienda, resultando en un premio neto de 68.000 euros. El tercer premio, valorado en 25.000 euros por décimo, no está sujeto a impuestos al situarse por debajo del umbral de 40.000 euros.

Además de estos premios principales, el sorteo incluye una amplia variedad de extracciones especiales que ofrecen oportunidades adicionales de ganar. Entre ellas, destacan las dos extracciones de cuatro cifras que reparten 3.500 euros a la serie, así como las catorce extracciones de tres cifras, que otorgan 100 euros al décimo. También se suman cinco extracciones de dos cifras con premios de 40 euros por décimo.

Por si fuera poco, las aproximaciones premian a los números anterior y posterior a los ganadores del primer y segundo premio, con cantidades de 1.200 euros y 610 euros, respectivamente. Asimismo, se contemplan premios menores para las centenas y terminaciones de dos y tres cifras de los números premiados.

Premios de la Lotería de Navidad

El importe de los premios de la Lotería de Navidad es el siguiente:

El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte premios importantes por décimo. El primer premio o ‘Gordo’ otorga 400.000 euros por décimo, una cantidad que sin duda cambiaría la vida del afortunado. El segundo premio se lleva 125.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 50.000 euros. En cuanto al cuarto premio, se distribuye en dos premios de 100.000 euros cada uno, sumando un total de 200.000 euros. El quinto premio, por su parte, ofrece 7.500 euros por décimo, con un total de 60.000 euros repartidos entre ocho décimos.

Además de estos grandes premios, la Lotería de Navidad incluye premios menores que también ofrecen una gran cantidad de dinero. La pedrea distribuye 1.000 euros por décimo a un total de 1.794 afortunados. También se reparten reintegros de 20 euros por décimo, asegurando que muchos jugadores recuperen al menos una parte de su inversión.

Así que, en definitiva, la probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es menor que si juegas a la Lotería del Niño.

Diferencias

El Sorteo de la Lotería de Navidad y el Sorteo de la Lotería del Niño, aunque ambos celebrados durante la Navidad, tienen diferencias notables que marcan su carácter y emoción. El primero se celebra el 22 de diciembre, dando inicio a la temporada navideña, mientras que el segundo tiene lugar el 6 de enero, Día de Reyes, cerrando las festividades. Además, mientras la Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia, celebrándose por primera vez en 1812, el Sorteo del Niño es mucho más joven, instaurado en 1941 y conocido con su nombre actual desde 1966.

En cuanto a la estructura, el Sorteo de Navidad es considerablemente más largo, con la extracción de 1.807 premios que pueden prolongar el sorteo durante varias horas, mientras que el del Niño es más breve, durando sólo alrededor de 30 minutos gracias a su sistema de bombos múltiples. Esta rapidez lo convierte en una opción más ágil para aquellos que no quieren pasar horas esperando el resultado.