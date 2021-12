Cada vez queda menos para beneficiarte del premio de la Lotería de Navidad, en el caso de que te toque o bien el Gordo o bien un pellizco de este. Pero a veces nos puede pasar de todo con el décimo comprado, como que se moje, pues no es algo no tan extraño. Te contamos cómo secar un décimo de lotería.

Se puede mojar por miles de situaciones, desde que se caiga un poco de agua, a que se nos moje por la lluvia, o en un pantalón que hemos puesto en la lavadora. Entonces debemos actuar deprisa en cuanto nos demos cuenta de ello.

Cómo podemos secar un décimo de lotería

O mejor dicho qué hacer cuando se moja este papel, que realmente es algo frágil y que, aunque lo ideal es guardarlo de forma segura como en un plástico para que no pase nada, a veces se queda en la intemperie.

En un inicio, no debemos manipular el décimo, es mejor no tocarlo y dejarlo secar. Luego hay que reunir las piezas que tengamos en el caso de que haya habido más desperfectos, y con ello lo tienes que llevar hacia la administración de lotería más cercana para que no pase más tiempo.

En este lugar suelen dar este décimo a la Dirección General de Loterías y Apuestas del Estado con el fin de revisarlo bien y es entonces cuando se puede dar o no por válido. Esto preocupa especialmente si el décimo ha sido premiado y es cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado. Es entonces la administración de lotería central quien determina si se cobra o no.

Hay más posibilidades, porque si este décimo está bastante estropeado, puede ser que entonces debas llevarlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es quien determina entonces qué se puede hacer.

Si ya es complicado que te toque, imagínate si pasa y tienes el décimo estropeado, mojado o bien perdido. Cada situación es distinta, pero no podemos arriesgarnos porque igual no nos permiten cobrar este premio, y esto uno no se lo puede perdonar.

Desde el momento en que se compra este décimo hay que guardarlo a buen recaudo. Primero dejarlo en una funda de plástico para que no se arrugue y luego guardarlo en un bolso o en un cajón o armario localizado. Y si eres despistado, apúntate en un lugar seguro dónde has dejado este décimo, pues lo debes saber tú pero no el resto de personas, a no ser que sean cercanas y de confianza.