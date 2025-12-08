No vuelvas a comprar una corona de Navidad: esta alternativa es más elegante y te durará todas las fiestas

Decorar la casa por Navidad siempre despierta ilusión, pero también una pequeña frustración: invertir en adornos que apenas duran unas semanas. Basta con que pasen unos días para que muchas coronas pierdan frescura, se deformen o acaben guardadas en una caja.

Sin embargo, hay una tendencia artesanal ideal para quienes buscan una decoración más duradera y elegante. Se trata de una técnica sencilla que apuesta por materiales naturales.

Despídete de las coronas de Navidad: la alternativa elegante y duradera hecha a mano

La alternativa que está triunfando entre los amantes de la decoración navideña natural propone cambiar la compra impulsiva por una experiencia creativa.

Una florista soriana ha compartido en redes sociales (@lamodernaruralshop) su método para fabricar una corona y un ramo coordinado que se secan de forma natural y mantienen su belleza durante semanas.

Según explica Clara Sanz, la clave está en elegir plantas que envejezcan bien sin necesidad de conservantes artificiales. La gran protagonista es una planta aromática muy conocida, capaz de secarse con elegancia sin perder estructura ni atractivo visual: el eucalipto.

El secreto del eucalipto para una decoración navideña que dura todas las fiestas

El éxito de esta corona de Navidad reside en el uso combinado de dos variedades de eucalipto, una natural en tonos verdes y otra tintada en rojo, junto con pequeñas ramas de limonium. Esta mezcla aporta contraste, volumen y ese aire navideño sin caer en los clásicos excesos de color.

Uno de los trucos más interesantes es respetar siempre una proporción mayor de verde frente al rojo. De este modo, el conjunto mantiene un equilibrio visual elegante y nada recargado.

Con solo dos paquetes de eucalipto y unas ramitas de limonium es posible obtener tanto la corona como un ramo a juego para otra estancia de la casa.

Materiales y pasos básicos para hacer una corona de Navidad en casa

No hace falta ser un experto en arte floral para obtener un buen resultado. Estos son los elementos básicos que necesitas para crear tu corona de Navidad:

Un aro de paja como base de la corona.

Alambre floral fino para sujetar los ramilletes.

Eucalipto verde natural.

Eucalipto teñido en tonos rojos.

Ramas de limonium.

El primer paso consiste en preparar pequeños ramilletes combinando los tres elementos, colocando siempre más verde que rojo. A continuación, se van fijando uno a uno sobre el aro con ayuda del alambre, superponiéndolos hasta cubrir por completo la base.

La clave está en no dejar huecos visibles para lograr un acabado frondoso y profesional. Con los restos de material, se puede crear un ramo coordinado, perfecto para una mesa auxiliar, una cómoda o la entrada de casa.

Por qué esta corona de Navidad mejora con el paso del tiempo

A diferencia de las coronas frescas tradicionales, esta versión no se marchita de forma brusca. El eucalipto se va secando poco a poco, concentrando su aroma y adquiriendo tonos más suaves y empolvados, lo que aporta un encanto extra con el paso del tiempo.

Además de ser más económica, esta alternativa encaja tanto en estilos rústicos como en interiores modernos.