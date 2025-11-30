Adiós a las coronas de Navidad en las puertas: la nueva tendencia que llega a España y es más elegante

Cada Navidad son muchas las personas que no dudan en decorar la puerta de la entrada a su casa, o el interior, con las tradicionales coronas de Navidad pero este 2025 llega un cambio que se está colando en muchas casas casi sin que nos demos cuenta. Durante décadas, las puertas se vestían de la misma manera gracias a la presencia de coronas verdes, frutos rojos, lazos brillantes y una mezcla de elementos que, aunque tradicionales, ya no encajan del todo con quienes buscan una entrada más ligera y contemporánea. Este año, sin embargo, empieza a verse un giro muy marcado hacia estilos más limpios, más calmados y menos cargados visualmente.

Ese cambio no llega desde la improvisación, sino desde un movimiento decorativo que apuesta por la simplicidad y la estética minimalista aplicada a la Navidad. Aros finos, detalles secos en tonos nude y composiciones que dejan respirar el espacio son ahora la nueva tendencia para decorar sin la necesidad de coronas de Navidad. Una forma distinta de vestir la casa, pero sin renunciar a la calidez, aunque alejándose a la vez de la acumulación típica de estas fechas. La sensación general es que esta tendencia encaja mejor con los hogares actuales: puertas más lisas, entradas más despejadas y un gusto creciente por lo natural y lo sostenible. Y ahí es donde los aros metálicos se están convirtiendo en los favoritos absolutos. Elegantes, discretos y fáciles de adaptar a cualquier estilo, han llegado para desplazar a las coronas tradicionales sin demasiada resistencia. Toma nota porque te explicamos dónde los puedes comprar o también, cómo lo puedes hacer de forma sencilla.

El adiós definitivo a las coronas de Navidad en las puertas

Las coronas de Navidad verdes cargadas de ramas artificiales, frutos rojos y lazos voluminosos empiezan a quedar relegadas a un segundo plano. No desaparecen, pero ya no son la opción de referencia. La decoración navideña de 2025 se mueve hacia líneas más depuradas: aros metálicos muy finos, en dorado mate, negro o incluso cobre apagado, acompañados por un par de ramitas secas o unas hojas en tonos neutros.

Ese gesto mínimo transforma por completo la puerta. Ya no se busca llenar el espacio, sino aportar un toque elegante que encaje con entradas modernas, viviendas de estética nórdica o puertas de madera más rústicas. Es una pieza que suma sin reclamar toda la atención y que funciona bien tanto en interiores como en exteriores. Y las principales tiendas de decoración y mobiliario com Sklum o Maisons Du Monde (imagen inferior) ya apuestan por ellas y puedes encontrar varios modelos a un precio de media, en torno a los 15- 20 euros.

Cómo adaptar esta tendencia en tu casa, paso a paso

Y en el caso de que en lugar de comprar este tipo de aros, prefieras hacer el tuyo propio, sólo tienes que seguir estos pasos:

Escoge el aro adecuado . Lo ideal es que sea metálico y muy fino. Dorado mate, negro o cobre son los tonos más buscados.

. Lo ideal es que sea metálico y muy fino. Dorado mate, negro o cobre son los tonos más buscados. Añade algún detalle vegetal. Ramas secas, hojas nude, eucalipto deshidratado o espigas finas. Poco y bien colocado.

Ramas secas, hojas nude, eucalipto deshidratado o espigas finas. Poco y bien colocado. Apuesta por los tonos neutros. Arena, beige, crema, nude… cuanto más suave, más coherente queda el conjunto.

Arena, beige, crema, nude… cuanto más suave, más coherente queda el conjunto. Composición limpia. No recargues. La elegancia de esta tendencia está precisamente en la simplicidad.

No recargues. La elegancia de esta tendencia está precisamente en la simplicidad. Gancho discreto . Cuanto menos se vea, más efecto flotante tendrá el aro.

. Cuanto menos se vea, más efecto flotante tendrá el aro. Uno o varios. Si la puerta lo permite, puedes incluso combinar dos o tres para crear un conjunto más dinámico.

Por qué esta tendencia llega con tanta fuerza en 2025

El auge de esta estética tiene tres razones claras:

Estética más moderna y elegante . Aporta una entrada limpia, ligera y visualmente agradable.

. Aporta una entrada limpia, ligera y visualmente agradable. Mantenimiento mínimo. No se deforma, no pierde color y se guarda durante años sin deteriorarse.

No se deforma, no pierde color y se guarda durante años sin deteriorarse. Versatilidad total. Se adapta a cualquier puerta, ya sea de madera oscura, metal o vidrio, y armoniza con estilos nórdicos, rústicos o minimalistas.

En esencia, es una tendencia que encaja con la forma actual de decorar: menos exceso, más intención.

Materiales sostenibles: el otro gran cambio de la Navidad 2025

La sostenibilidad se ha convertido en un eje central de la decoración navideña, y las puertas no quedan fuera de esa evolución. Cada vez más personas optan por materiales naturales, reciclados o biodegradables, tanto por estética como por responsabilidad.

Algunos ejemplos que marcan la pauta:

Fibras naturales como yute, rafia o algodón crudo.

como yute, rafia o algodón crudo. Aros fabricados con metales reciclados o reutilizados.

con reciclados o reutilizados. Ramas secas y elementos vegetales biodegradables.

y elementos vegetales biodegradables. Cintas de lino o algodón en lugar de materiales sintéticos.

o algodón en lugar de materiales sintéticos. Adornos artesanales producidos localmente para reducir la huella ambiental.

Estas opciones no sólo son más respetuosas con el entorno, sino que además combinan perfectamente con el estilo minimalista que domina esta Navidad.