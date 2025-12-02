Adiós a las bolas y el espumillón: su sustituto es mucho más elegante, práctico y queda mejor en el árbol de Navidad
El árbol de Navidad tal y como lo conocemos va a desaparecer por momentos, las bolas y el espumillón ya no son tendencia, en su lugar, tenemos una serie de elementos más elegantes, prácticos y que mejor quedan. Podremos empezar a pensar en una serie de novedades que, sin duda alguna, estaremos siempre pendientes de ellos. Es hora de saber qué es lo que pasará a partir de ahora, cuando nos centramos en una decoración del árbol que puede ser clave.
Es hora de estar pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración y que seguro que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos ante una serie de cambios que nos golpearán de lleno en cuestión de días u horas, a las puertas de poner el árbol quizás tengamos que rehacerlo todo si queremos estar a la última moda. Este es el elemento que mejor queda y que deberás tener en consideración en estos días.
Las bolas y el espumillón se despiden de las casas
Esas bolas de plástico que año tras año no dudamos en sacar a la luz, pueden acabar siendo la antesala de algo más. De una serie de cambios que pueden ser las que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a una serie de elementos que serán los que nos marcarán muy de cerca.
Es hora de saber qué podemos poner en nuestra casa, más allá de unas bolas y un espumillón que quizás hemos tenido durante años y años. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que serán los que nos marcarán muy de cerca.
A partir de ahora, vamos a dejar atrás estas bolas que quizás no son todo lo que esperaríamos, sino que forman parte de una tradición que se perdiendo por momentos. De la misma forma que hasta ahora hemos tenido este tipo de elementos que van de la mano con un árbol que ha llegado para queda de una manera de decorarlo de una forma que nos costará creer. Estas nuevas tendencias pueden cambiarlo todo por completo.
El sustituto más elegante y práctico que llega a España
Después de abrazar por completo el árbol de Navidad, nos vamos a preparar para cambiar por completo la forma en la que lo decoramos. En este caso, vamos a descubrir lo mejor de un elemento que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.
Los expertos de Yamaribbon nos ayudan a decorar el árbol con las últimas tendencias, este año lo que se lleva son unas cintas que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Toma nota de las ideas que nos dan estos expertos:
- Cinta de tejido. Este árbol por @bowsbybarth ¡Demuestra que nunca sobra el listón! Sobre todo cuando es tan espectacular como estos estilos dorados y blancos. Barth comparte su técnica: «Hago algunos bucles y uso las ramas para asegurarlos. Luego, bajo por el árbol, dejando que la cinta fluya con naturalidad. Busco el siguiente punto de conexión para asegurar la cinta de nuevo, dando la impresión de que la cinta se entrelaza dentro y fuera del árbol».
- Lazos de terciopelo. En los últimos años, lazos de terciopelo se han convertido en una opción popular para árboles de Navidad, guirnaldas y coronas. Este árbol de @paolaa.lifedecor Presenta un estilo elegante, informal y a la vez hermoso. Con una cinta de terciopelo estrecha, de aproximadamente 1 cm de ancho, puedes atar lazos directamente a las ramas. Deja que los lazos y las colas cuelguen libremente para lograr el efecto perfecto.
- Ideas para cintas anchas de satén para árbol de Navidad. Satén ancho. Para lograr este look inspirado en @esas.ventanas.verdesUsa una cinta o tela extra ancha. El satén blanco cae en cascada por el árbol, metiéndose entre las ramas para un efecto voluminoso. Empieza colocando la cinta y luego rellena los huecos con adornos y ramilletes florales. El resultado es un árbol exuberante y esponjoso que luce espectacular incluso sin iluminación.
- Gasa con bordes deshilachados. La cinta de gasa de seda con bordes deshilachados le da un toque delicado a tu árbol. Presentada en este árbol por @mwhitenerdesignsLa cinta azul grisácea es semitransparente, lo que permite que las luces del árbol brillen a través de ella. Los extremos de los lazos son extra largos, creando un hermoso contraste con los lazos blancos, más cortos y gruesos. Cuentas de madera doradas y sencillos adornos de bolas de cristal en blanco y negro completan el look.
- Cinta en capas-Eche un vistazo a la técnica de cinta de dos capas en este árbol de @hold_my_eggnogUna cinta de cuadros vichy blancos y negros se superpone a una cinta de arpillera ancha, lo que añade profundidad y diseño. Este enfoque de doble cinta le da más sustancia a la decoración, asegurándose de que destaque entre los adornos y demás elementos decorativos del árbol.
- Lazos multicolores.Este impresionante árbol de @mientrasfloriansleeps Está adornada con lazos multicolores y repleta de adornos, espumillón, luces y velas brillantes, representando un estilo maximalista que complementa a la perfección la habitación ecléctica y decorada con tonos joya. Recuerda que tu decoración navideña debe armonizar con tu estilo diario; aquí, el enfoque «más es más» es absolutamente impresionante.