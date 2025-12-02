Esta es la novela de esta Navidad que ya han leído en más de 20 países

El cine ambulante de Mr. Saito (Ediciones Maeva) de Annette Bjergfeldt es una de las novelas del año, un éxito internacional en más de 20 países. La historia trae un nuevo realismo mágico a nuestras vidas lectoras a través de la voz imaginativa de una niña, Lita, que trata de entender el mundo de los adultos, a veces con toda su dureza. Una lectura, además, ideal para estas fechas de Navidad.

En 1910, una bebé es abandonada en una caja de zapatos en un convento de Buenos Aires, y las monjas le dan el nombre de Fabiola. Desde muy joven desarrolla un don, encontrar el par de zapatos perfecto para cada persona; para aquellos que caminan con los pies hacia adentro, para los que van provocando con hebillas insinuantes y también para aquellos con unas necesidades muy específicas, como unas sandalias perfectas de bailarina.

Y se convierte en madre adolescente de la testaruda Lita. Cuando la época revolucionaria y un incidente con la policía obliga a ambas a huir, las circunstancias las conducen hasta una pequeña isla azotada por el viento en Canadá habitada por un elenco de personajes tan entrañables como excéntricos, donde las visitas anuales del cine ambulante de Mr. Saito —que lleva películas de todo el mundo a la isla— cambiarán por completo la trayectoria del destino de Lita y su pequeña comunidad.

Es un relato llena de reflexiones filosóficas e inspiradoras, ya que describe un recorrido de madurez personal, en el que un cine ambulante y su misterioso dueño marcan los destinos. Las localizaciones en Buenos Aires y Canadá son el punto de partida para el desarrollo de extraordinarias atmósferas de ficción que serán, a la vez, intimistas y acogedoras.

La seducción del tango, el amor al cine que rompe fronteras y te abre al mundo, el encanto de lo cotidiano en comunidades pequeñas, la importancia del hogar para ser feliz, el valor de los sueños, la fuerza de la amistad entre mujeres, y el amor por la aventura y los destinos inesperados, con un toque de romance y otro de leyenda, son algunos de los temas.

Las protagonistas son mujeres excepcionales, inolvidables y asombrosamente libres. Se trata de un cuento de fin de año que invita a disfrutar del placer de la lectura y a la relectura en calma. Pensado para los que echan de menos escuchar relatos en voz baja.

Annette Bjergfeldt (1961) es una virtuosa creativa danesa. Además de escribir ficción superventas, es una cantautora y artista discográfica galardonada y nominada al Grammy, con seis álbumes en su haber, pintora colorista y reconocida coach de composición. Ahora, su talento musical brilla en la prosa melodiosa y lírica del aclamado El cine ambulante de Mr. Saito.