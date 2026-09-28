Ni la Lotería de Navidad ni la Bonoloto: este es el sorteo que más probabilidad tiene de tocar y cuánto es el premio

La Lotería de Navidad es un sorteo que cada año millones de euros y también de españoles. Hay quien compra el décimo en verano, quien juega siempre el mismo número y quien acaba en diciembre con participaciones del trabajo, del bar, de la familia y hasta de la asociación del colegio. Todo por estar entre los afortunados de los premios que los niños de San Ildefonso cantan el 22 de diciembre.

Pero que sea el sorteo más popular no quiere decir que sea en el que resulte más fácil ganar algo. De hecho, hay otro muy cercano en el calendario que ofrece bastantes más posibilidades de terminar con un número premiado. Es la Lotería del Niño, que se celebra el 6 de enero. En concreto, las estadístina dicen que cerca del 38% de los números obtiene algún premio, frente al 15,3% de la Lotería de Navidad. Eso sí, hablar de «algún premio» no significa llevarse necesariamente el primero.

El sorteo que más probabilidad tiene de tocar

En Navidad entran en juego 100.000 números, desde el 00000 hasta el 99999, y en el Niño ocurre lo mismo, aunque la gran diferencia aparece al contar cuántos de ellos terminan premiados de una u otra forma. El 6 de enero son 37.821 números de esos 100.000, de modo que podemos decir que el Niño sale beneficiado cuando la comparación se hace atendiendo a las posibilidades de llevarse algo. El 22 de diciembre en cambio las cuentas son distintas. De los 100.000 números que participan, 15.304 reciben algún premio, alrededor de un 15,3%. Es menos de la mitad del porcentaje que presenta el sorteo del Día de Reyes.

Pero hay un matiz importante en estas cifras ya que ese 38% incluye el conjunto de premios del sorteo, también los de menor cuantía y los reintegro, así que parece que la posibilidad de comprar un décimo y llevarse los 200.000 euros del primer premio es, evidentemente, mucho menor. Por eso, cuando se comparan las probabilidades de los distintos sorteos, hay que fijarse bien en qué se está midiendo. No es lo mismo preguntar qué juego ofrece más opciones de recuperar parte del dinero que calcular las posibilidades de hacerse con su premio principal. En el caso del Niño, ese porcentaje tan elevado responde precisamente al gran número de premios que se reparten.

El Niño da 200.000 euros al décimo con el primer premio

Si en lugar de mirar cuántos números reciben dinero nos fijamos en el premio grande, las cosas cambian ya que entonces sí que sigue mandando la Lotería de Navidad. El primer premio del Niño reparte 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo. El Gordo de Navidad duplica esa cantidad: son cuatro millones de euros por serie y 400.000 euros para cada décimo. Así que el sorteo del 6 de enero ofrece más posibilidades de que el décimo tenga premio, pero el máximo que puede dejar es menor. Una diferencia que explica por qué el atractivo de ambos sorteos no es exactamente el mismo.

El Niño, además, llega apenas dos semanas después del sorteo navideño. Para muchos jugadores es casi una segunda oportunidad. Incluso se ha convertido en costumbre emplear los reintegros o pequeños premios conseguidos el 22 de diciembre para comprar nuevos décimos de cara al Día de Reyes. Y es que ese corto espacio de tiempo entre una cita y otra hace que ambos sorteos estén especialmente vinculados así que quien no tuvo suerte en Navidad puede volver a intentarlo el 6 de enero y quien consiguió recuperar parte de lo jugado tiene la posibilidad de reinvertir ese dinero.

Por qué la Lotería de Navidad sigue siendo la gran cita del año

Las matemáticas favorecen al Niño cuando se cuenta el número total de premios, pero difícilmente puede competir con el 22 de diciembre en popularidad. La Lotería de Navidad lleva más de un siglo formando parte de estas fechas y el Gordo es uno de los premios más reconocibles de España.

La tradición de jugar a la lotería viene incluso de antes. La Primitiva tiene sus orígenes en 1763 y en 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional. En aquella época, el billete costaba cuarenta reales y el premio Gordo era de 8.000 pesos fuertes. El sorteo navideño llegaría décadas después y en 1892 comenzó a celebrarse con la denominación que conocemos actualmente.

Desde entonces han aparecido muchas otras opciones. La Bonoloto, los sorteos de la ONCE o Euromillones forman hoy parte de una oferta mucho más amplia, a la que se añaden citas extraordinarias a lo largo del año. Pero el Niño tiene a su favor una característica muy concreta: hay muchos más números que reciben algún premio. Por eso, quien compare únicamente la posibilidad de comprar un décimo y recuperar dinero o llevarse algún premio encontrará mejores cifras el 6 de enero que el 22 de diciembre. Otra cosa muy distinta es soñar con el premio mayor. En el Niño, el primero deja 200.000 euros por décimo; en Navidad, el Gordo alcanza los 400.000 euros.