Éste es el mensaje de Iker Casillas del que todo el mundo está hablando

Iker Casillas, el ex portero del Real Madrid, sorprendió este lunes a todos sus seguidores con un enigmático mensaje en sus redes sociales en el que habló de un «futuro anuncio». Si bien Casillas no dio más información al respecto, pero señaló que esa información era algo que «había contado a muy pocos en 30 años de carrera».

Después de 5 minutos, Casillas borró el mensaje sin dar ningún tipo de explicación y dio rienda suelta a todo tipo de teorías sobre cuál es el motivo por el que había publicado el mensaje.

Éste es el mensaje completo de Iker Casillas

El mensaje completo del guardameta dice así: «Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista, se lo he contado a muy pocos, pero creo que es bonito compartirlo. Es parte de mi carrera y creo que es el momento. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que sólo me afecta a mí».

🇪🇸 | El ex futbolista español Iker Casillas escribió un misterioso mensaje en sus redes sociales: pic.twitter.com/VeccFVfkfx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 2, 2025

¿Qué otros mensajes polémicos ha tenido?

Además de esta historia, Iker Casillas ha tenido múltiples tuits e historias polémicas o que han desatado el debate en las redes sociales, estas son algunas de ellas:

En 2022, un tuit en el que aseguraba ser «gay» también fue eliminado al poco tiempo, aunque más tarde explicó que se trataba de una «broma fuera de lugar», alegando que su cuenta había sido «hackeada». Aquel episodio también despertó una oleada de críticas al que fuera capitán del Real Madrid.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

El pasado mes de abril, Casillas contestó a un hater que puso en las redes sociales que cambiaría las «nueve Champions» que ha celebrado por no haber «idolatrado a ese anormal». La respuesta del ex portero fue la siguiente:

La verdad es que me podéis comer los huevos… de uno en uno y siendo ordenados en fila… respetando el turno. Menuda banda de gilipollas hay por aquí… haber admirado a una tortuga, zoquetes! — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 8, 2025

Sus palabras ya han enfadado a sus seguidores en alguna que otra ocasión, como cuando recurrió a su cuenta de Twitter para cuestionar los arbitrajes de determinados partidos de fútbol que enfrentaron a los equipos de la liga portuguesa rivales al F.C. Porto, el último equipo en el que disputó el madrileño.