¿Es Iker Casillas tacaño? Labi Champion da la respuesta definitiva

Iker Casillas se ha consolidado como una de las figuras futbolísticas más emblemáticas de nuestro país. Sin embargo, durante muchos años de su carrera, ha sido objeto de críticas tras difundirse numerosos rumores en los que se le señalaba como una persona «tacaña». De hecho, amigos y compañeros de profesión han bromeado con él en las redes sociales llamándolo «agarrado». La escena que avivó aún más las especulaciones sobre esta forma de ser del deportista fue cuando se reunió por videollamada con Alejandro Sanz y Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya. El cantante bromeó con su ausencia y comentó entre risas que «para una vez que iba a comer bien sin tener que pagar nada» se había perdido la quedada. En ese momento, el presentador incidía en que el intérprete le había dicho que Iker «no se metía nunca la mano en el bolsillo porque tenía cocodrilos». Unas declaraciones que el madrileño ni confirmó ni desmintió, alimentando así aún más las sospechas.

En medio del revuelo, su mujer, Sara Carbonero, llegó a salir en su defensa públicamente, asegurando que lo de que su marido era un tacaño tan solo se trataba de una «leyenda urbana». Unas palabras que ahora Labi Champion, íntimo amigo de Iker, también ha corroborado durante su última entrevista concedida a LOOK.

«Iker Casillas es un cielo de persona. Es un portero que ha sido campeón del mundo y de la Eurocopa. Ha sido capitán del Real Madrid y hay que quitarse la gorra con él. Pero no va a tirar el dinero como otros futbolistas. Yo siempre cuento lo mismo. Iker Casillas se va a desayunar con un primo mío a la selva, y baja el mono a pagar. Pero eso no quiere decir que Iker Casillas sea tacaño. Lo cuento como anecdótico. Todo eso la gente lo dramatiza. Yo no he pagado con él en la vida. Solo puedo decirle que gracias y que lo quiero mucho como amigo, como portero y como gran capitán», ha sentenciado el almeriense. ¡Dale al play para verlo!