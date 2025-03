Iker Casillas plagia a Isabel Pantoja y manda un mensaje utilizando su frase más famosa

«Dientes, dientes, que eso es lo que les jode», le dijo Isabel Pantoja a Julián Muñoz mientras paseaban de la mano, acompañados de muchos reporteros que querían conseguir unas declaraciones exclusivas. Esta mítica y desafortunada frase ha servido para que Iker Casillas mande un mensaje que ya ha tenido muchas reacciones. El ex jugador de fútbol está atravesando un momento complicado y ha usado su cuenta de Instagram para publicar una foto acompañada de un breve texto: «Ríe, que es lo que les jode más».

Durante su relación con Sara Carbonero, Iker Casillas ocupaba un papel importante en el corazón del público, pero de un tiempo a esta parte ha echado a perder su buena reputación. Ha protagonizado varios conflictos que le han dejado marcado y su actitud con la prensa ha cambiado considerablemente. El empresario no está dispuesto a resolver ninguno de sus conflictos y se ha propuesto responder a sus detractores con una sonrisa.

Mensaje de Iker Casillas. (Foto: Instagram)

La imagen que ha compartido Casillas en sus historias de Instagram sólo estará visible durante 24 horas, pero en su perfil ha subido una que no se eliminará. Es muy parecida, pero va acompañada de un pie de foto distinto: «Si el sol calienta, arrímate al árbol que da más sombra».

El ex de Sara Carbonero está insinuando que hay mucha gente que se ha posicionado en su contra por interés, pero ¿por qué no da nombres concretos? Lo cierto es que su lista de enemigos no ha dejado de crecer en los últimos meses. Eso sí, todavía hay muchos famosos que mantienen contacto con él, como es el caso de María Jesús Suárez. La modelo ha reaccionado a su publicación y le ha dicho: «Ahora qué estamos, ¿filosóficos?».

La estrategia de Isabel Pantoja

Iker Casillas ha considerado oportuno copiarse de Isabel Pantoja para mostrar sus sentimientos. La tonadillera, cuando estaba con Julián Muñoz, creía que la prensa iba en su contra, por eso mostraba su mejor sonrisa en ciertas situaciones. Hay que recordar que su paciencia duraba poco, pues en más de una ocasión perdió los estribos y se enfrentó a los reporteros que estaban haciendo su trabajo.

Isabel Pantoja sonriendo. (Foto: Gtres)

Casillas ha usado la misma estrategia. Guarda silencio siempre que le preguntan por algún tema relacionado con su vida sentimental y ahora ha compartido una imagen riéndose, demostrando que no tiene en cuenta las críticas que está recibiendo.

Algunos colaboradores de televisión están cansados de mirar para otro lado y han puesto las cartas encima de la mesa. Por ejemplo, en el programa Ni que fuéramos aseguran que los medios, durante mucho tiempo, han protegido al ex futbolista. Tenía una aparente relación idílica con Sara Carbonero y nadie le puso en duda, pero, según dicen, hay muchas cosas que se habrían guardado en un cajón.