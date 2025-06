El Real Madrid va a por Franco Mastantuono

El Real Madrid pone en marcha la operación Franco Mastantuono. La dirección deportiva madridista ha decidido acometer el fichaje del argentino este verano. Tras varios meses de dudas, donde los blancos llegaron a tener serias dudas de lanzarse a por el argentino al no terminar de ver las cosas claras, ahora la cúpula blanca sí ha tomado la decisión de tratar de fichar al jugador de River Plate. La entidad argentina pide 45 millones de euros por un jugador que todavía no ha cumplido los 18 años, y la idea es que pueda llegar antes del Mundial de Clubes.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló este interés del Real Madrid en El Chiringuito de Mega: «Un jugador que juega en el centro del campo y tiene vocación ofensiva. Me cuentan que emisarios del Real Madrid están en Buenos Aires para intentar cerrar esta semana el fichaje de Franco Mastantuono, del River Plate. Intentarán cerrarlo esta semana y llevarlo al Mundial».

«Le pretenden el PSG, el City y el Real Madrid. Él tiene doble nacionalidad, argentina e italiana y no ocupa plaza extracomunitaria. La intención del Real Madrid es cerrarlo esta semana y cuesta unos 45 ó 50 millones», indicó el director de OKDIARIO.

Además, no hay ningún tipo de problema al ser menor de edad. Mastantuono tiene pasaporte italiano, por lo que es comunitario. Esto, sin duda, es un aliciente más para hacerse con su fichaje, ya que no ocupará plaza de extracomunitario en ningún momento y, además, no tendría que esperar hasta los 18 años para recalar en el Real Madrid. Por lo tanto, el club blanco tiene muchos aspectos positivos para, como tienen claro, lanzarse a por su fichaje.

El principal escollo de Mastantuono es que tiene varios pretendientes por su fichaje. Además del Real Madrid, el PSG también tratando de cerrar la contratación de este futbolista, que siempre ha dejado claro que su deseo es fichar por el equipo blanco. Esta es la principal baza de la entidad madridista, que viajará a Argentina en los próximos días para tratar de cerrar la operación.

Un interés que viene de lejos

El Real Madrid lleva varios años siguiendo a Mastantuono. De hecho, empezaron a observarle con mucha atención durante la celebración del Mundial Sub-17 que se disputó en Indonesia entre noviembre y diciembre de 2023. Los emisarios madridistas que acudieron al torneo apuntaron varios nombres como el de Paris Brunner o Claudio Echeverri, que ya es nuevo jugador del Manchester City, pero también se fijaron en un joven mediocentro argentino, más pequeño que la mayoría de sus compañeros, que no fue titular por los problemas físicos que sufrió meses antes, pero sí participó en todos los partidos menos en el tercer y cuarto puesto.

Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo llamado a marcar una época. Está teniendo una gran precocidad y en River Plate le ven como un valor seguro con el que harán negocio. A sus 17 años ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. También, los ojeadores del Real Madrid destacan su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.