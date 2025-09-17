¿Quién declarará por el ‘caso Negreira’ el 18 de septiembre?
Te contamos todos los detalles sobre el 'caso Negreira' y quién son los encargados de declarar este próximo 18 de septiembre
La investigación por el ‘caso Negreira’ sigue su curso y, en las próximas horas, concretamente este próximo 18 de septiembre, se sentarán en el banquillo dos expresidentes blaugranas que tendrán que declarar ante la juez Alejandra Gil, que es la encargada de investigar los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de los árbitros.
Qué es el caso Negreira
El ‘caso Negreira’, que se hizo público el pasado 15 de febrero del 2023, es una investigación de una supuesta trama de corrupción deportiva que involucra al FC Barcelona y a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de los árbitros, que recibió por parte del conjunto blaugrana un montante económico de 8,4 millones de euros entre los años 2001 y 2018, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimientos de sus funciones en Comité Técnico de Árbitros.
Cómo está el caso en la actualidad
Actualmente, el ‘caso Negreira’ está en proceso judicial tras la imputación del FC Barcelona por delitos de corrupción y cohecho, después de que el juez instructor considerara a la Real Federación Española de Fútbol como una entidad con fondos públicos y a Enríquez Negreira un funcionario público que cobró 8,4 millones de euros por parte del conjunto azulgrana. La investigación sigue su curso y en las próximas horas -y meses- deberán declarar y presentar su testimonio ante la jueza altos cargos de la parcela blaugrana, que podrían ser cruciales para el devenir de la investigación.
Quién declarará por el caso Negreira
Este próximo 18 de septiembre, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del FC Barcelona; Ana Paula Rufas y Javier Enríquez, mujer e hijo de Negreira, respectivamente, y los exdirectivos azulgranas Albert Soler y Oscar Grau, deberán presentarse en el juzgado de Barcelona para declarar ante la jueza por el ‘caso Negreira’. En un principio, esta declaración estaba fijada para el pasado mes de junio, pero una petición expresa de los abogados por una «coincidencia en fechas anteriores con señalamientos procesales» provocaron la modificación de la fecha.
Por otro lado, también cabe destacar que Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona; Ernesto Valverde y Luis Enrique, extécnicos blaugranas, también están citados para el próximo 25 de noviembre, en calidad de testigos, para declarar sobre un caso que mantiene bajo sospecha al fútbol español.
Quién es el juez de la investigación
Desde el pasado mes de febrero, la juez Alejandra Gil se hizo cargo del ‘caso Negreira’, convirtiéndose así en la tercera magistrada en tocar dicha investigación tras la jubilación del juez Joaquín Aguirre, que dejó vacante la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, y Silvia López, primera instructora de la causa.
Tras esta sucesión, Alejandra, de forma inmediata, fue anunciada por el BOE y, desde ese preciso momento, se puso al frente del caso para seguir con la investigación, donde una de sus primeras decisiones fue reactivar el ‘caso Negreira’ y llamó a declarar a los ya citados protagonistas para este próximo 18 de septiembre.