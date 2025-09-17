¿Quién declarará por el ‘caso Negreira’ el 18 de septiembre?

La investigación por el ‘caso Negreira’ sigue su curso y, en las próximas horas, concretamente este próximo 18 de septiembre, se sentarán en el banquillo dos expresidentes blaugranas que tendrán que declarar ante la juez Alejandra Gil, que es la encargada de investigar los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de los árbitros.

Qué es el caso Negreira

El ‘caso Negreira’, que se hizo público el pasado 15 de febrero del 2023, es una investigación de una supuesta trama de corrupción deportiva que involucra al FC Barcelona y a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de los árbitros, que recibió por parte del conjunto blaugrana un montante económico de 8,4 millones de euros entre los años 2001 y 2018, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimientos de sus funciones en Comité Técnico de Árbitros.

Cómo está el caso en la actualidad

Actualmente, el ‘caso Negreira’ está en proceso judicial tras la imputación del FC Barcelona por delitos de corrupción y cohecho, después de que el juez instructor considerara a la Real Federación Española de Fútbol como una entidad con fondos públicos y a Enríquez Negreira un funcionario público que cobró 8,4 millones de euros por parte del conjunto azulgrana. La investigación sigue su curso y en las próximas horas -y meses- deberán declarar y presentar su testimonio ante la jueza altos cargos de la parcela blaugrana, que podrían ser cruciales para el devenir de la investigación.

Quién declarará por el caso Negreira

Este próximo 18 de septiembre, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del FC Barcelona; Ana Paula Rufas y Javier Enríquez, mujer e hijo de Negreira, respectivamente, y los exdirectivos azulgranas Albert Soler y Oscar Grau, deberán presentarse en el juzgado de Barcelona para declarar ante la jueza por el ‘caso Negreira’. En un principio, esta declaración estaba fijada para el pasado mes de junio, pero una petición expresa de los abogados por una «coincidencia en fechas anteriores con señalamientos procesales» provocaron la modificación de la fecha.

Por otro lado, también cabe destacar que Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona; Ernesto Valverde y Luis Enrique, extécnicos blaugranas, también están citados para el próximo 25 de noviembre, en calidad de testigos, para declarar sobre un caso que mantiene bajo sospecha al fútbol español.