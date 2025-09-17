Adara Molinero, al límite por culpa de Miri en ‘Supervivientes All Stars’: «No voy a entrar otra vez»

Supervivientes All Stars continúa su travesía por Telecinco y lo hace como una de las grandes novedades de la temporada televisiva. El popular formato de supervivencia ha vuelto a reunir a algunas de sus leyendas para ponerlos a prueba en los Cayos Cochinos. Una nueva aventura donde no podía faltar Adara Molinero. Y es que, tras su abrupta salida en la pasada edición, la organización ha querido darle una nueva oportunidad. Desde entonces, ha estado casi dos semanas en Honduras, pero poco ha tardado en vivir sus primeras rencillas. Y es que, ver a la joven teniendo un enfrentamiento en televisión ya se ha vuelto todo un clásico.

Desde que comenzó la edición, Adara Molinero y Miri manifestaron llevar una buena convivencia. Pero, ciertas discrepancias han hecho que las participantes vivan fuertes enfrentamientos. Una situación que ya se pudo ver en la gala dele pasado domingo, en Conexión Honduras. Una emisión donde la influencer se llegaba a burlar del tono de voz de su compañera. Pero, lejos de quedar aquí, en la gala del pasado martes, 16 de septiembre, se volvió a repetir. Y es que, tal y como se pudo ver en la gala, Molinero no ha tolerado que sus compañeros se hayan quejado de su arroz.

Los supervivientes debatieron si el arroz estaba comestible o no. Pues, por lo que explicó la ganadora de GH VIP 7, hubo complicaciones al echarle isotónico. Adara Molinero se mostró muy indignada por ciertas situaciones que se produjeron a raíz de esto. Una actitud en el Triángulo del fuego que no le hizo nada de gracia a Miri. Y es que, la ex concursante de MasterChef terminó dando su opinión al respecto.

Unas palabras con las que dejaba claro que no estaba de acuerdo con Molinero. Ante ello, y como no podía ser de otra manera, la influencer estalló con su compañera. «No me chilles. Me estás gritando. No me hables», le decía Adara a Miri. «Es mi tono de voz, no estoy chillando», se justificaba Miri. Y es que, la concursante trataba de explicar por qué criticó su arroz.

Pero, Molinero dejó claro que no estaba dispuesta a seguir escuchándola. Pues, tal y como ella misma dijo, no es fan de su voz. «No voy a entrar otra vez. Quieres bulla, pues móntatela tú sola», le dijo. Pues, no pensaba seguir protagonizando un nuevo enfrentamiento.

La actitud de Adara Molinero no ha sentado muy bien en redes sociales. Pues, todos aquellos que han conocido a la joven saben que la influencer siempre tacha de traidor a todo aquel amigo que no tenga sus mismos ideales. Una experiencia que ya vivieron en su momento Miguel Vilas, en GH VIP 7 con Hugo Castejón, en Secret Story con Cristina Porta o, Asraf Beno en Supervivientes.

Sea como sea, lo que está claro es que la influencer ya no tiene el mismo apoyo que antes. Pues, tal y como se pudo ver anoche, la audiencia prefirió salvar de la nominación a Tony Spina. Todo ello teniendo en cuenta que Molinero y su madre, Elena Rodríguez, están nominadas.