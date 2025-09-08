Adara Molinero, atendida por los servicios médicos de ‘Supervivientes All Stars’: «Estoy mareada»

El pasado domingo, 7 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras. El primer programa de esta segunda edición que, como no podía ser de otra manera, estuvo capitaneado por Sandra Barneda. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver los primeros juegos en la playa, los ansiados saltos desde el helicóptero y todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Y es que, hay que recordar que los concursantes no tienen nada de dotación en sus playas. Por lo tanto, el hambre ya les empieza a pasar un poco de factura. Una situación de la que fue testigo Adara Molinero.

La influencer ha regresado a los Cayos Cochinos como concursante oficial. Una nueva aventura televisiva con la que pretende hacerlo mejor que en la edición pasada. Pero, a tres días de su llegada a la isla, ya ha sufrido un pequeño percance por la falta de alimento. Una situación que ha tenido lugar mientras realizaba el clásico juego de barro de Supervivientes, con el que la organización suele dar el pistoletazo de salida a la edición. Así pues, y debido a los problemas surgidos en la gala del jueves, han tenido que realizarlo en la emisión de Conexión Honduras.

La presentadora Laura Madrueño ha acompañado a las celebridades hasta el centro de la playa para explicarles cómo iba a ser la formación definitiva de los equipos. Pero, Adara Molinero, que acababa de realizar el juego del barro, no se encontraba en su mejor momento. Por ello, al verla sentada en el suelo, la comunicadora se acercó a ella para preguntarle si se encontraba mal.

«¿Estás bien? Estás un poco mareada por el juego, ¿no?», le preguntó. «Estoy mareada», le respondió. La influencer señaló que tenía muchas ganas de vomitar, por lo que fue dirigida para que fuese atendida por el equipo médico del programa. Y es que, recordemos, aunque los supervivientes no estén siendo dotados con nada de comida, siempre están siendo atendidos por los médicos.

«Ellos se van a encargar de verte», le dijo Madrueño. De esta manera, la gala fue avanzando según lo programado. Pero, cuando llegó el momento del Oráculo de Poseidón, Sandra Barneda le preguntó a la joven cómo se encontraba. Una cuestión que la influencer respondió con honestidad. «Estoy mejor. Me encanta un chismecito», le contestó ella entre risas.

Adara Molinero realiza su salto desde el helicóptero

Cabe señalar que esta gala de Supervivientes All Stars fue muy intensa para los concursantes. Pues, tuvieron que ejecutar el salto desde el helicóptero tras varios días sin comer. En el caso de Adara Molinero, tuvo que hacerlo como reto personal. Y es que, siempre ha sentido temor por esta parte del reality.

De hecho, en la pasada edición, por mucho que lo intentó, el miedo la superaba. Sin embargo, en esta ocasión, la joven hizo de tripas corazón y le plantó cara a este temor. Un salto que realizó con éxito y por el que fue muy aplaudida por todos.