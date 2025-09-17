Es como andar sobre algodones: las zapatillas multicolor de Decathlon que están arrasando

Las zapatillas de deporte multicolor están muy de moda, y Decathlon está arrasando con un modelo que muchos no conocían. Se trata de las Adidas Supernova Ease, que en muy poco tiempo se han convertido en uno de esos productos que muchos tienen en su cesta. Su mezcla de comodidad, ligereza y diseño llamativo está conquistando a corredores principiantes y a quienes simplemente buscan unas zapatillas bonitas y cómodas para el día a día. Basta con leer las primeras reseñas para entender el porqué, pues muchos aseguran que la sensación es «como andar sobre algodones».

Estas zapatillas están pensadas para los que se están iniciando en el running o ya tienen cierta experiencia pero todavía no buscan un calzado de gama profesional. En otras palabras, son perfectas para entrenar de manera constante, salir a correr distancias cortas o medias y, de paso, disfrutar de un calzado cómodo también al caminar. El secreto está en su entresuela con tecnología Dreamstrike EVA, que recorre todo el pie y ofrece una amortiguación suave en cada pisada. No importa si corres en asfalto, aceras o caminos sencillos, pues la sensación de ligereza y rebote acompaña durante todo el trayecto.

Con un peso de apenas 251 gramos en la talla 42 2/3 y un drop de 10 mm, lo que más destaca es que no se sienten pesadas ni rígidas, sino todo lo contrario, flexibles y muy agradables desde el primer uso. Otro punto a su favor es el empeine, diseñado para ofrecer un ajuste cómodo y estable. No hablamos de un calzado impermeable, así que no es la mejor opción para correr bajo lluvia intensa, pero a cambio se gana en transpirabilidad y frescura, algo que muchos agradecen en sesiones más largas o en climas cálidos. Además, la plantilla se puede quitar y cambiar, algo muy útil para quienes necesitan usar plantillas ortopédicas o personalizadas. En conjunto, es un modelo que apuesta más por la comidad y el diseño que por las prestaciones técnicas extremas.

Adidas Supernova Ease en Decathlon

Sialgo ha hecho que estas zapatillas destaquen en redes y en las tiendas de Decathlon es su diseño. La base blanca se combina con toques de azul claro y amarillo que les dan un aire moderno, fresco y muy fácil de combinar con ropa deportiva o incluso casual. En un momento en el que muchos buscan que sus zapatillas no solo sirvan para entrenar, sino también para lucirlas en el día a día, este estilo multicolor resulta un gancho importante. De hecho, cada vez es más común ver a corredores y a usuarios habituales compartiendo fotos de este modelo en Instagram o TikTok, lo que ha multiplicado su popularidad.

El precio es otra razón de su éxito. Por 44,99 euros, las Adidas Supernova Ease ofrecen el respaldo de una marca reconocida a nivel mundial, pero sin llegar a las cifras más altas de otras gamas técnicas. Para muchos, se trata de un equilibrio perfecto, pues hablamos de un calzado que cumple con creces en entrenamientos y salidas casuales, pero que también resulta accesible para quienes no quieren gastar demasiado. Y si a eso se suma la garantía de tres años que ofrece Decathlon y sus políticas de devolución flexibles, la compra se vuelve aún más segura.