Decathlon tiene las zapatillas para caminar una hora al día que recomiendan los podólogos para la vuelta al trabajo

Con la vuelta al trabajo y la rutina diaria, muchas personas buscan la forma de retomar buenos hábitos, como caminar al menos una hora al día. Es un consejo sencillo que recomiendan los podólogos para mantener la salud del corazón, mejorar la circulación y también cuidar las articulaciones. Ahora bien, para que este propósito no se quede en buenas intenciones, lo ideal es contar con un calzado cómodo, ligero y adaptado al pie. En ese punto, Decathlon se ha convertido en un referente, y sus zapatillas KLNJ Be Fresh son un claro ejemplo de que no hace falta gastar mucho dinero para tener un producto eficaz y recomendable para caminar todos los días.

Estas zapatillas, disponibles en color blanco algodón y azul asfalto, están pensadas para quienes buscan algo práctico y sin complicaciones. Ligeras, transpirables y con buena amortiguación, cumplen con todo lo que los especialistas en podología suelen recomendar para el día a día. La suela de espuma EVA absorbe el impacto con cada paso, lo que ayuda a reducir la fatiga en pies y rodillas. A esto se suma un tejido de malla que mantiene el pie fresco incluso después de largos paseos o jornadas movidas. Otro detalle interesante es que la plantilla es extraíble, de manera que, si usas plantillas ortopédicas o de gel, puedes adaptarlas sin problemas. Y lo mejor de todo es que su precio es de 13,49 euros, algo difícil de igualar en el mercado.

Zapatillas para caminar baratas de Decathlon

Los podólogos coinciden en que un buen calzado para caminar debe cumplir con tres requisitos básicos: tener espacio suficiente en la puntera, amortiguar bien la pisada y ser flexible para acompañar el movimiento natural del pie. Las KLNJ Be Fresh cumplen con esos puntos, pero Decathlon va un paso más allá ofreciendo también modelos diseñados para pies más anchos o con empeine alto, una característica muy útil para quienes suelen sufrir molestias por la presión del calzado. Esta línea horma ancha se ha convertido en una de las más buscadas, ya que evita rozaduras y ayuda a prevenir problemas como juanetes o callos.

Otra alternativa que se está ganando un hueco entre las favoritas es la Kalenji WLKR 76, también disponible en Decathlon. Son un poco más técnicas, con una plantilla de memory foam ventilada que se adapta a la forma del pie y proporciona un extra de comodidad. Su diseño ligero y flexible las convierte en una buena opción para quienes caminan a diario en ciudad y necesitan un poco más de soporte. Aunque su precio es algo mayor, siguen estando en un rango muy accesible y con la calidad que caracteriza a la marca.

Más allá del modelo elegido, lo cierto es que caminar con un calzado adecuado puede marcar la diferencia, sobre todo si sufres dolencias comunes como la fascitis plantar. En estos casos, los expertos recomiendan suelas con forma ligeramente curvada, que facilitan el movimiento del pie y reducen la presión en el talón. Si bien las Be Fresh no cuentan con este tipo de diseño, su amortiguación EVA y su flexibilidad ayudan bastante, sobre todo en caminatas de intensidad moderada. Y siempre queda la opción de mejorar con plantillas específicas, también disponibles en Decathlon.