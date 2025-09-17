Lamine Yamal no viaja y se pierde el partido de Champions frente al Newcastle

Lamine Yamal no jugará la primera jornada de Champions frente al Newcastle. El futbolista se quedó fuera de la convocatoria del FC Barcelona y será una baja muy sensible para el cuadro de Hansi Flick. Una ausencia derivada de la lesión en el pubis durante el parón de selecciones de la que aún no se ha recuperado y que aún no tiene fecha de regreso.

En los últimos días se avecinaba que no iba a llegar a tiempo. Estuvo en el gimnasio en el entrenamiento de este jueves y no entrenó con el resto de sus compañeros. Lamine ha estado trabajando en sesiones individuales, pero el cuerpo médico no ha querido correr riesgos para que esté recuperado al 100%. Tampoco están Balde, Gavi y Ter Stegen. Una noticia que se contrapone a la vuelta de Frenkie de Jong, recuperado de su lesión muscular, que estará disponible para el duelo europeo.

El Barça sigue preocupado por el estado de su estrella. Este jueves será el segundo partido en el que no pueda estar disponible y es sería duda para que llegue el próximo lunes para el encuentro de Liga contra el Getafe. Una incertidumbre que tiene cabreado a Hansi Flick después del cuidado que hizo la Selección de España la semana pasada después de los dos partidos internacionales. «Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación», confesó el técnico alemán la semana pasada. El Barça, obligado a apañárselas de nuevo, algo que logró goleando al Valencia.

La convocatoria del Barça ante el Newcastle sin Lamine Yamal

Porteros: Joan García, Szczerny, Kochen

Defensas: Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Jofre.

Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Toni Fernández.