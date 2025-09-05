Lamine Yamal terminó el partido ante Bulgaria con molestias en la espalda

Lamine Yamal no acabó bien físicamente después del partido ante Bulgaria. A pesar de firmar un buen partido con la selección española, donde realizó una asistencia a Mikel Merino (3-0), el delantero tuvo que ser sustituido en el minuto 79 después de sufrir molestias en la espalda. Un contratiempo que no le dejó terminar el encuentro y que ha encendido las alarmas tanto en la Roja como en el FC Barcelona.

Y es que el futbolista de 18 años fue un constante dolor de cabeza para el conjunto de Ilian Iliev. Aunque no paró de intentar marcar su gol, su intensidad durante el partido le pasó factura hasta tal punto que terminó mostrando síntomas de dolor que hicieron actuar rápido a Luis de la Fuente. Con el partido ya resuelto, decidió no correr ningún riesgo y decidió sacarle del campo y dar minutos a Jesús Rodríguez, canterano del Real Betis que debutó con la absoluta.

Sin embargo, el seleccionador tranquilizó con el estado de Lamine al finalizar el partido: «Nos hemos contagiado del ritmo del rival. Podíamos haber sacado algunas conclusiones más positivas, pero hemos acabado todos sanos».

España cuida a Lamine Yamal

Por el momento, la hoja de ruta pasa por completar una sesión en el gimnasio centrada en la recuperación física después del esfuerzo, donde se valorará el estado en el que se encuentra Yamal de cara al partido ante Turquía este domingo.

La sensación es que el extremo podría jugar sin problemas ante los otomanos, pero el riesgo de que los problemas de espalda vuelvan a surgir preocupa a un Barça cuyo juego se ha centrado en las invenciones de su estrella en el césped. La Roja planea que en los próximos días no fuerce, que descanse y así poder ayudar al equipo, ya sea empezando de titular o jugando algunos minutos saliendo desde el banquillo.

En la selección le consideran la pieza angular de su ataque y no quieren que se ponga en riesgo su salud, es por ello que estarían valorando con el propio jugador cuál es la mejor decisión sin ponerle en riesgo. Su presencia en el último partido del parón está en el aire.