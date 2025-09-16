Lamine Yamal no entrena con el Barcelona y apunta a baja en Champions

Lamine Yamal no tiene papeletas para llegar a tiempo para el debut del FC Barcelona en Champions. El extremo no se ha ejercitado este martes con el resto de sus compañeros y apunta a ser baja de cara al duelo de este jueves frente al Newcastle. Un contratiempo muy duro que, salvo milagro, le impedirá viajar a Inglaterra.

Y es que el joven de 18 años se ha quedado trabajando en el gimnasio para continuar su recuperación tras su lesión en el pubis en el parón de selecciones. Sobre dicho problema rajó Hansi Flick después de acusar a la Selección Española de no haber cuidado a su estrella mientras jugaba los partidos con la Roja. «Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación», dijo en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia.

Lamine forzó para jugar ante Turquía y terminó teniéndose que pinchar analgésicos para soportar el dolor que tenía. Aun así, los problemas no remitieron y eso le hizo que no pudiese jugar el pasado domingo. A falta de dos días para el partido de Champions, en el club no quieren cometer ningún riesgo con su lesión. Conscientes de que es el jugador más determinante de la plantilla, quieren que vuelva al 100% para evitar una recaída que le suponga más tiempo de baja.

Se espera que no entre en la convocatoria y siga haciendo ejercicios individuales con la vista puesta en el partido del próximo lunes ante el Getafe, donde lo más probable es que se dispute en el Johan Cruyff. Aun está en duda de que cumpla con dichos plazos, pero la sensación es que Flick tendrá que volver a hacer un once sin Yamal. Tampoco contará con Gavi, Balde ni Ter Stegen.

Frenkie de Jong, la buena noticia tras la pérdida de Lamine Yamal

Respecto a la otra duda que había, la sensación es que no habrá ningún problema con Frenkie de Jong. El centrocampista lleva dos días entrenándose con el grupo después de las molestias que tuvo con Países Bajos. Aunque se perdió también el partido contra el Valencia, el neerlandés apunta su vuelta a la cita europea.

El objetivo prioritario del Barça es ganar la Champions y buscarán hacer la misma hazaña que lograron en la pasada liguilla. Actualmente, el Newcastle es noveno en la Premier League donde solo ha ganado un partido de las cuatro jornadas que ha disputado. Jugar en el St James’ Park siempre es un examen complicado.