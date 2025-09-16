El Barcelona ya ha decidido: vestirá a Ed Sheeran en la camiseta del Clásico

El Clásico se acerca y el Barcelona ya ha decidido qué artista llevará en la camiseta para el partido del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Desde su acuerdo de patrocinio con Spotify, el club azulgrana siempre ha llevado el logo de algún cantante conocido en su elástica para enfrentarse al eterno rival. Todo apunta a que Ed Sheeran es el elegido para el primer Clásico de la temporada 2025-26.

A lo largo de estos años han sido muchos los artistas que han aparecido en la camiseta del Barcelona para el Clásico. Esta iniciativa comenzó con Drake en 2022, y siguió con Rosalía, los Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott, por este orden. El logo del rapero estadounidense fue el último en aparecer en la elástica del club catalán durante el partido frente al Real Madrid.

La llegada de Ed Sheeran coincide con el lanzamiento reciente de su nuevo disco ‘Play’, publicado el pasado 12 de septiembre. El cantante británico es un gran apasionado del fútbol. Tiene una participación minoritaria del 1,4% en el Ipswich Town y siempre que puede aprovecha para ir al estadio a ver al equipo, que actualmente milita en la Championship, la segunda división de Inglaterra.

Desde que el Barcelona y la empresa sueca comenzaron a realizar estas camisetas especiales con los logos de los artistas, el balance es de tres victorias y tres derrotas en seis Clásicos. Los triunfos llegaron con Rosalía, Coldplay y Travis Scott, mientras que con Drake, Karol G y los Rolling Stones sucumbieron frente al Real Madrid. Ed Sheeran desempatará en el Clásico del Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre. Según ha desvelado RAC1, el cantante británico será el que luzca en la camiseta del primer Clásico de la temporada.

El Real Madrid, lanzado

El Real Madrid viene lanzado en la Liga después de firmar pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas, a pesar de los arbitrajes. Por su parte, el conjunto de Hansi Flick se dejó dos puntos contra el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas y es segundo en la clasificación con 10 puntos. Todavía queda algo más de un mes para el partido del año en la Liga, el que todos los aficionados al fútbol esperan con ganas cada temporada.

La distancia en la clasificación es mínima. Ambos equipos están muy fuertes, pero con la llegada de Xabi Alonso el Real Madrid se está mostrando mucho más sólido atrás y más efectivo delante, con un Kylian Mbappé enchufado. En la Ciudad Condal están pendientes de las molestias de Lamine Yamal, que tampoco podrá jugar la Champions contra el Newcastle.