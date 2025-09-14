Flick cierra el capítulo de los egos: «Hemos jugado como un equipo»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Johan Cruyff tras la goleada del Barcelona al Valencia por 6-0 en la cuarta jornada de Liga. El equipo culé destrozó a su rival con los dobletes de Fermín López, Raphinha y Lewandowski.

«Hemos demostrado cómo queremos jugar y estoy muy contento con lo que he visto. Hemos jugado como un equipo», comenzó declarando Hansi Flick en sala de prensa. «Muy, muy bien. Pero no solo Fermín, todos han estado muy bien jugando juntos», dijo sobre el gran partido del centro campista andaluz.

«Para mí siempre va el equipo por delante, los jugadores lo saben e iremos decidiendo», comentó Flick ante los medios sobre el debate de tener que elegir entre Lewandowski y Ferran Torres.

«Lo hemos decidido así. Es lo que hacemos. Roony ha hecho buenos entrenamientos. La mentalidad y actitud es top. Rapha también venía de un viaje largo», valoró sobre la suplencia del brasileño, que tras el descanso salió al campo y metió dos goles.

«Sé lo que dije y no tengo nada más que decir», culminó sobre sus polémicas palabras contra la selección española.