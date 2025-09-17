Profesores de un colegio público de Ibiza organizan un acto propalestino en horario lectivo

Polémica en Ibiza por un acto propalestino que han realizado los profesores del instituto público IES Algarb en horario lectivo. Una treintena de docentes han leído un manifiesto a las puertas del colegio en el que se declaran «amigos del estado de Palestina» y condenan la «inacción internacional» ante lo que consideran una «barbarie».

En el manifiesto, que ha sido respaldado por el sindicato independentista STEI, los profesores se posicionan «contra este genocidio que Israel está perpetrando contra la población palestina» y denuncian el «silencio que ha predominado en los centros educativos frente a la situación en Palestina».

Por si fuera poco, los docentes del IES Algarb han anunciado que durante las próximas semanas estos actos ideológicos se trasladarán dentro de las aulas para visibilizar el conflicto palestino-israelí. «¿Qué pasa para que el genocidio palestino no esté siendo abordado en nuestras aulas? ¿Tan poderosa ha llegado a ser la autocensura?», se preguntan.

Por otro lado, los docentes de este instituto quieren ir más allá y han explicado que uno de sus objetivos es «hacer extensible esta iniciativa al resto de la comunidad educativa de Ibiza; esperamos que se adhieran y den apoyo al llamamiento».

El embajador de Palestina en España apoya la iniciativa del IES Algarb

Asimismo, el profesorado de este colegio público de Ibiza ha creado una cuenta de Instagram llamada @algarbxpalestina donde se van publicando todas las iniciativas y actuaciones que van realizando para solidarizarse con Palestina.

En una de las publicaciones se puede ver al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que ha aplaudido el acto del IES Algarb y ha animado al todo el alumnado del instituto a «alzar la voz por la justicia en el mundo y la lucha por la libertad del pueblo palestino».

El embajador palestino ha expresado su «gratitud a los estudiantes y docentes del Algarb por su compromiso y empatía». «Es muy conmovedor ver a jóvenes luchar por derechos básicos y por el futuro de la humanidad», ha afirmado Abdel Wahed.

Vox denuncia el acto propalestino

Los hechos llegaron este martes al pleno del Parlament balear, donde Vox criticó la iniciativa del IES Algarb. El diputado Sergio Rodríguez aseguró frente al conseller de Educación del Govern balear: «Se trata de una charla adoctrinadora donde hay discursos de buenos y malos. ¿Quién defenderá la postura de Israel?», se pregunta el dirigente de Vox.

El conseller balear de Educación, Antoni Vera (PP), lejos de lanzar una crítica al instituto ibicenco, mostró su «orgullo» por los profesores que realizan el acto en el IES Algarb y señaló que es el cuerpo de inspectores el encargado de velar porque se cumpla la normativa educativa.

Estas palabras no han sido del agrado de los de Abascal, que han respondido al conseller del Govern balear indicando que las aulas «no son trincheras ideológicas, son espacios de aprendizaje».