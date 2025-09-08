Activistas propalestinos vandalizan un hotel de Mallorca arrojando tinta roja en la piscina

Un grupo de activistas propalestinos han vandalizado un hotel de la localidad de Palmanova (Mallorca) perteneciente a una cadena israelí arrojando tinta roja en la piscina para condenar lo que consideran el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

Los autores de este acto han utilizado tinta de color rojo para simular sangre. Prácticamente toda la piscina ha quedado manchada de pintura, una estampa que ha provocado la expectación de muchos turistas que en ese momento se encontraban en las hamacas disfrutando de un día de relax.

Este grupo propalestino ha explicado en un comunicado que este acto vandálico se comete tras «más de 700 días de la escalada del genocidio sionista contra el pueblo palestino, de raíz colonial y al servicio de intereses imperialistas».

Además, han asegurado que la cadena hotelera a la que pertenece el establecimiento de Palmanova es «una compañía israelí vital para el financiamiento y blanqueo del genocidio».

Por si fuera poco, los activistas han acusado a la cadena israelí para emplear sus hoteles para reforzar el control colonial en Palestina y de formar parte de un «engrane propagandístico que busca blanquear el genocidio» regalando estancias gratuitas para soldados israelíes implicados en ataques contra familias palestinas.

En los últimos meses Baleares y en concreto Mallorca están siendo el escenario de diversos actos vandálicos perpetrados por activistas palestinos. El último tuvo lugar en el municipio de Algaida, donde varios individuos pintarrajearon con los colores de la bandera de Palestina el toro de Osborne.

Este toro, símbolo identitario de la cultura española, es un elemento que está protegido desde 1994, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que en la práctica significa el reconocimiento de esta silueta taurina como Patrimonio Cultural y Artístico de los Pueblos de España.

Por otro lado, en el pasado mes de julio un grupo de mujeres pro-Hamás ataviadas con pañuelos palestinos montaron una protesta en el aeropuerto de Ibiza para increpar y plantar cara a un grupo de turistas de Israel que llegaban a la isla de un vuelo procedente de Tel Aviv para pasar unos días de vacaciones.

Según la plataforma Eivissa per Palestina, el grupo de ciudadanos llegados a Ibiza de vacaciones eran supuestamente soldados israelíes a los que calificaron como «criminales de guerra que tendrían que ser detenidos al pisar nuestro país».

Las mujeres que protagonizaron esta acción de protesta se colocaron en el área de llegadas del aeródromo de Es Codolar con numerosas pancartas que rezaban lemas como «Children of Gaza are Starving to Death» (los niños de Gaza se están muriendo de inanición) o «Ibiza Free of IDF Killers and Sionists» (Ibiza libre de los asesinos y sionistas de la IDF).