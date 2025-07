Activistas pro-Hamás increpan a turistas israelíes recién aterrizados en Ibiza

Un grupo de mujeres pro-Hamás ataviadas con pañuelos palestinos han montado una protesta en el aeropuerto de Ibiza para increpar y plantar cara a un grupo de turistas de Israel que llegaban a la isla de un vuelo procedente de Tel Aviv para pasar unos días de vacaciones.

Según la plataforma Eivissa per Palestina, el grupo de ciudadanos llegados a Ibiza de vacaciones son supuestamente soldados israelíes a los que han calificado como «criminales de guerra que tendrían que ser detenidos al pisar nuestro país».

Las mujeres que han protagonizado esta acción de protesta se han colocado en el área de llegadas del aeródromo de Es Codolar con numerosas pancartas que rezaban lemas como «Children of Gaza are Starving to Death» (los niños de Gaza se están muriendo de inanición) o «Ibiza Free of IDF Killers and Sionists» (Ibiza libre de los asesinos y sionistas de la IDF).

Desde la plataforma pro-Hamás han asegurado en sus redes sociales que «no podemos dar la bienvenida en nuestra tierra a aquellos que ejercen, soportan, justifican y promueven este terror que está fulminando el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos en el mundo entero».

Además, han considerado que en Ibiza, «la isla del sol, del amor y los retiros espirituales», «los sionistas toman cañas y se dan un baño, tranquilamente, o juegan a ser hippies con plumas, escondidos detrás de su espiritualidad sanguinaria».

«Los sionistas no son bienvenidos en Ibiza»

A través de la protesta en el aeropuerto de Ibiza, las activistas han querido dejar claro que «los sionistas no son bienvenidos en Ibiza» y han calificado a los visitantes procedentes de Tel Aviv de «asesinos, psicópatas y turistas del horror» que «han convertido Gaza en el infierno en la tierra».

Por si fuera poco, les han acusado de «venir a Ibiza de fiesta a celebrar y a desconectar del horror que su gobierno está ejecutando con impunidad» mientras «miles de palestinos mueren de hambre por el bloqueo, mientras se bombardean hospitales, se asesina a familias enteras y se dispara contra civiles en zonas de ayuda humanitaria…»

Cabe recordar que muchas de estas asociaciones a favor de Palestina defienden públicamente el ataque de Hamás del 7 de octubre y niegan el derecho de Israel a existir.

Este pasado miércoles ya hubo otro episodio antisemita en un aeropuerto de España. Hasta 52 adolescentes judíos y su monitora fueron bajados de un avión en Valencia por cantar canciones hebreas en el avión. El ministro israelí para la Diáspora Amichi Chikli ha denunciado que «la tripulación de la aerolínea Vueling afirmó que Israel es un estado terrorista y obligó a los niños a bajar del avión; ahora se encuentran en Valencia, a la espera de regresar a Francia».