¿Qué significa el nuevo círculo rojo que sale en los stories de Instagram y cómo quitarlo?

Instagram ha sorprendido a todos sus usuarios con una novedad en las historias (o stories), en las que ahora aparece un pequeño círculo rojo en forma de reloj en la parte inferior de las historias. Esta función se implementó hace dos semanas y significa que las stories de las personas que sigues están a punto de caducar y ya no las podrás ver.

Pese a las numerosas especulaciones de la comunidad, todavía hay muchas incógnitas alrededor del nuevo icono de temporizador en las historias de Instagram. En primer lugar, Meta no ha emitido ningún comunicado oficial que explique el propósito de este símbolo, ni en las notas de actualización de la aplicación, ni en su centro de ayuda. Esto deja a los usuarios dependiendo únicamente de observaciones empíricas y de debates en foros como Reddit para intentar descifrar su función.

Otra de las incógnitas es el alcance del despliegue: por el momento, el símbolo no aparece en todas las cuentas ni en todos los dispositivos, lo que sugiere que podría tratarse de una prueba A/B, práctica habitual de Instagram para medir la reacción de los usuarios antes de lanzar globalmente una novedad. No se sabe si este icono se generalizará en las próximas semanas o si quedará como una función experimental descartada.

¿Se puede quitar esta función?

Por ahora, los usuarios no tienen la posibilidad de desactivar o eliminar el icono del temporizador cuando aparece sobre las stories. El símbolo forma parte de la interfaz de Instagram y se activa de manera automática, por lo que no existe ningún ajuste en la aplicación que permita ocultarlo.

Tampoco hay indicios de que se trate de un error o de un elemento opcional, sino de una función que la plataforma estaría probando en determinadas cuentas. La única manera de que desaparezca es esperar a que la historia caduque o a que la propia aplicación retire el experimento en caso de que no se convierta en una función permanente.