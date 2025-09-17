Yolanda Díaz nos quiere colar asesinos como mártires

La comunista Yolanda Díaz fantasea con homenajear a los cinco últimos condenados a muerte fusilados durante la dictadura de Franco, entre ellos dos terroristas del brazo político-militar de ETA: Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Apliquemos una dosis de memoria histórica a la desmemoriada vicepresidenta. El etarra Txiki participó en el asesinato de dos policías: José Díaz Linares y Ovidio Díaz López. Otaegui fue colaborador necesario en el asesinato del guardia civil Antonio Posada Zurrón.

Un año antes de los fusilamientos, ETA había puesto una bomba en la cafetería Rolando de Madrid, asesinando a 13 personas inocentes e hiriendo a más de medio centenar, con la colaboración de una militante del Partido Comunista al que años más tarde se afiliaría Díaz. Son hechos documentados que no pueden borrarse porque posteriormente fueran ejecutados por la dictadura franquista.

Este tipo de performances sanchistas forman parte de una narrativa que pretende distinguir entre una «ETA buena» y una «ETA mala», un ejercicio de blanqueamiento histórico vomitivo. No eran mártires ni luchaban por la libertad del pueblo vasco. Como bien señala el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, aquella ETA pretendía «sustituir la dictadura franquista por otra de corte comunista, al estilo de Cuba o Vietnam. Eso sí, más pequeña: sólo para Euskadi y sus territorios limítrofes».

Pero conviene prepararse para lo peor. Asistimos al espectáculo patético de un Gobierno en plena agonía que gobierna como si España fuera su cortijo particular. Se han autoproclamado dueños y señores de la democracia, convencidos de que hasta Eurovision y la Selección española de fútbol son patrimonio exclusivo de La Moncloa. No hay línea roja que no estén dispuestos a dinamitar con tal de blindarse en el poder y evitar que la derecha ose siquiera soñar con gobernar. Aquí no hay estrategia política ni cortinas de humo: es la implantación descarada de una autocracia con carnet del PSOE.