Feria Medieval de Sevilla 2025 en el Alamillo: todas las fechas, horarios y actividades

En Sevilla el mes de noviembre va a ser muy especial, ya que en los días finales, el Parque del Alamillo se transformará por completo para acoger, por primera vez, una feria medieval de gran formato en pleno corazón de la capital andaluza. Se celebrará del 28 al 30 de noviembre y promete convertirse en uno de esos planes que no vamos a querer perdernos cada año. Una propuesta gratuita, abierta a todos los públicos, y pensada para que el visitante sienta (de verdad) que ha viajado en el tiempo.

La primera feria medieval en Sevilla será sin duda de lo más especial ya que busca crear una experiencia inmersiva, casi como si el parque se convirtiera en una cápsula del pasado. Gente caracterizada, tabernas con brebajes, armaduras, música en directo y una ambientación tan cuidada que nos hará pensar que estamos realmente en Edad Media. Lo bueno es que no hace falta ser un apasionado de la historia para disfrutarlo. Basta con dejarse llevar. Aunque ya hay municipios de la provincia con mercados medievales muy consolidados (como el de Gines, el de Alanís o el de El Castillo de las Guardas), esta será la primera vez que Sevilla capital acoja algo de este estilo y en este formato. Y no lo hará en cualquier sitio. El Alamillo, con su extensión, sus caminos entre árboles y su cercanía al centro, es el lugar ideal. El horario también acompaña: viernes de tarde, sábado entero y domingo hasta última hora. Así, cada uno podrá elegir cómo vivirlo o repetir, que también es una opción.

Todas las actividades y conciertos

La Feria Medieval de Sevilla 2025 no será sólo un paseo entre puestos. Desde el primer momento, el Parque del Alamillo se convertirá en una villa medieval viva, con personajes de época recorriendo los caminos, escenas improvisadas, desfiles y propuestas para que cada visita sea distinta. En el centro de todo estará el gran mercado medieval, con puestos de artesanía, productos tradicionales, objetos únicos y tabernas ambientadas en el medievo, donde se podrá probar desde hidromiel hasta embutidos artesanos o dulces típicos de otras épocas.

Uno de los grandes atractivos serán las recreaciones históricas y los personajes que darán vida a escenas del día a día medieval. No hablamos sólo de trajes, sino de ambientación realista, de detalles cuidados y de un estilo participativo que hará que los asistentes se sientan parte de la historia. A esto se suman los pasacalles con música en directo, malabaristas, bufones y músicos que irán recorriendo distintas zonas del parque, acompañando a los visitantes en su recorrido entre sonidos de gaitas, tambores y cantos tradicionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercados Medievales (@mercado_medievales_en_la_red)

Los conciertos de música medieval y afines también tendrán su espacio durante las tres jornadas. Aunque aún no se ha publicado el cartel completo, sí se ha confirmado que se tratará de actuaciones gratuitas y al aire libre, con propuestas musicales que van desde lo tradicional hasta lo más contemporáneo dentro de ese estilo. Serán momentos para sentarse, dejarse llevar por la música y disfrutar de un ambiente que combina lo festivo con lo mágico.

Para quienes prefieran participar activamente, habrá campamentos de softcombat y zonas donde se podrá practicar esgrima histórica, todo bajo la supervisión de monitores expertos. Se han preparado espacios seguros donde tanto jóvenes como adultos podrán aprender técnicas de combate, realizar duelos amistosos o simplemente observar exhibiciones en directo. A esto se suman las demostraciones de caligrafía antigua, una actividad muy visual y didáctica que conecta directamente con el arte y la cultura de otras épocas.

Y si se trata de plan en familia, la feria también está pensada para eso. Habrá talleres y manualidades para todas las edades, organizados en colaboración con JoyFiesta, donde los más pequeños podrán fabricar sus propios amuletos, coronas o escudos, mientras aprenden sobre historia jugando. Además, se organizarán yincanas y pruebas de valor por todo el recinto, con acertijos, pistas ocultas y desafíos sencillos que pondrán a prueba el ingenio de los más curiosos.

Por supuesto, no faltará un espacio infantil con juegos y actividades didácticas, un rincón pensado para que los niños estén entretenidos y los adultos puedan recorrer otras zonas de la feria con tranquilidad. En resumen, será un evento para todos: para quienes buscan una salida familiar, para quienes disfrutan del aire libre, para los apasionados de la historia o para los que simplemente quieran algo diferente sin salir de la ciudad.

El ambiente lo hará todo más especial. Se han cuidado los detalles: estandartes, antorchas, tiendas de campaña, música de fondo, e incluso brebajes y banquetes inspirados en recetas antiguas. Todo pensado para que, durante ese fin de semana, Sevilla no solo mire hacia el pasado… sino que lo viva. ¿Te lo vas a perder? Del 28 al 30 de noviembre, la mejor feria medieval está en el Alamillo.