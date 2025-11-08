Marlaska le echa la culpa al programa informático para no pagar a la Guardia Civil

No puede ser casualidad que los guardias civiles sean, otra vez, víctimas de los errores del Ministerio de Interior, porque la frecuencia con la que, por una cosa u otra, tienen que pagar los fallos del departamento de Marlaska lleva a pensar que los errores son forzados. Y es que ahora se ha dejado a los guardias civiles sin el plus de festivos, enmarcado dentro del complemento de productividad, por no adaptar el programa informático. Y así llevan ya más de un mes.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, ha enviado un escrito a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, denunciando este caso y señalando también que «no es la primera vez que ocurre que bajo el pretexto de programas informáticos, el personal se ve privado de derechos regulados en una norma». Y es que llueve sobre mojado: el pasado 1 de octubre, entró en vigor la orden general 9/2025, de 16 de septiembre, que dicta disposiciones para la aplicación del Reglamento que regulan los incentivos al rendimiento de los guardias civiles, entre ellos el complemento de productividad que se abona a los agentes por hacer festivos (en su disposición undécima). Pues bien, aunque la norma está en vigor y es un derecho que tienen, no se puede cumplir debido a que aún no se ha adaptado la aplicación para que puedan registrarse los días.

Suena a burda excusa, porque la norma se aprobó en junio, fue publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil en septiembre y entró vigor después con tiempo suficiente para adaptar el programa informático, más aún teniendo en cuenta que hace cinco meses que se conocían los plazos. Imprevisión, mala fe o las dos cosas a la vez, lo cierto es que crece la sospecha de que la demora en la publicación de la orden lo que buscaba precisamente era inventarse la excusa de la aplicación informática. Dicho de otro modo: de lo que se trataba era de hacerles la puñeta a los agentes