Las redes se mofan de la directora de la Guardia Civil en el homenaje a los caídos: «Parecía ir en pijama»

Las redes sociales se mofan de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por la vestimenta que lució el pasado lunes en el homenaje a los caídos de la Benemérita: «Parecía ir en pijama». La ropa elegida ha generado críticas tanto en redes sociales, como dentro del Cuerpo por tratarse de un solemne acto, en el que se honra la memoria de los agentes caídos en acto de servicio.

El homenaje a los caídos por España es el acto castrense más solemne que hay en la vida militar. Como requiere de la máxima solemnidad, los agentes visten en él uniforme de servicio. Sin embargo, Mercedes González vestía de forma informal: un pantalón de cuadros y un jersey de cuello de pico en tonos verdes.

«A la directora se le olvidó quitarse el pijama de invierno», reza un mensaje que este miércoles corre como la pólvora por WhatsApp.

«El homenaje a los caídos por España es el acto militar de mayor solemnidad. Alguien debería explicárselo a la directora general de la Guardia Civil», ha publicado en X Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI.

Homenaje a los caídos de la Guardia Civil. El homenaje a los caídos por España es el acto militar de mayor solemnidad. Alguien debería explicárselo a la directora general de la Guardia Civil. pic.twitter.com/YEAr1p8Nyk — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) November 5, 2025

«Nadie exige ahora mismo que vayas de etiqueta, pero cuando te invitan a una boda, no vas en chándal, vas acorde. Aquí lo mismo», comenta a OKDIARIO Vallejo, destacando que la vestimenta elegida por la directora general «no parece la adecuada a la solemnidad del acto».

«La directora de la Guardia Civil en pijama. Ahora que estoy en excedencia puedo opinar libremente. Siento vergüenza ajena y profunda repugnancia de que se pueda acudir así a un acto del benemérito instituto, y me causa todavía mas vergüenza, que los guardias civiles presentes, hayan tenido que soportar semejante atuendo en un acto público. Reinicio moral», ha publicado también en X Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa.

Otra ciudadana comenta la vestimenta de Mercedes González señalando que podría ser una imagen hecha con Inteligencia Artificial, pero no lo es. y destaca que «no era un acto cualquiera, era un homenaje a héroes que dieron su vida por España, y merecen solemnidad, no desidia. Duele, indigna y avergüenza», manifiesta.

En ampliación