López Miras: «El PP tiene la obligación de dar estabilidad en Valencia»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este sábado que «el Partido Popular tiene la obligación de dar estabilidad y es lo que vamos a hacer» en las negociaciones que mantiene su partido con Vox para designar un sucesor de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

En declaraciones a los medios a su llegada al XVII Congreso Autonómico del PP andaluz, que concluirá con la renovación del liderazgo de Juanma Moreno, López Miras ha señalado que «los valencianos votaron estabilidad» y ese deseo se garantiza «a través del Partido Popular».

Acuerdo con Vox

Por su parte, Juanma Moreno ha sostenido también este sábado que la aspiración de los valencianos es tener un gobierno que «se ponga a trabajar» y se deje de «politiqueo».

Preguntado sobre si cree que habrá finalmente un acuerdo entre PP y Vox, Moreno ha afirmado que es una negociación que desconoce completamente y que no le corresponde porque no es su ámbito territorial.

Sin embargo, ha manifestado que desea que «lo antes posible el gobierno de la Generalitat valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad».

En su opinión, ésa debe ser la prioridad, una vez que Carlos Mazón ha presentado su dimisión como presidente de la Generalitat.

«Los valencianos lo que quieren es que el gobierno se ponga a trabajar, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha y eso es lo que deseo», ha emplazado.

Ayuso cancela su asistencia

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que suspender su asistencia al Congreso de Andalucía por «motivos de salud», según han trasladado desde su equipo.

«La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cancela por motivos de salud debido a una leve indisposición, su participación hoy en el Congreso del PP de Andalucía que se celebra en Sevilla», se ha destacado en un breve apunte.

Ayuso tenía prevista una intervención ante el plenario del congreso a partir de las 12 de este sábado. Por ello, el único presidente de comunidad que participará en el Congreso del PP de Andalucía será, finalmente, el de la región de Murcia, Fernando López Miras.