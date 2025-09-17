Los dos etarras a los que Yolanda Díaz quiere homenajear estuvieron involucrados en tres asesinatos

Sumar ha pedido al ejecutivo que preside Pedro Sánchez que rinda homenaje a los cinco últimos presos a los que se aplicó la pena de muerte por fusilamiento durante la dictadura de Francisco Franco.

Entre ellos, había tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena Alonso y dos terroristas del brazo político-militar de la banda ETA: Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.

Participaron en tres atentados

El terrorista Txiki se integró en el brazo militar de ETA en 1974 y estuvo implicado en el atentado en el que la banda terrorista asesinó a José Díaz Linares, subinspector de Policía, y del atraco en el que también mataron a Ovidio Díaz López, cabo primero de la Policía.

En el caso de Ángel Otaegui participó en lo que se consideraba el Frente Militar de ETA, tras haber estado ligado también al Frente Obrero de ETA. Está probada su participación como cooperador necesario en el asesinato de Gregorio Posada Zurrón, cabo primero de la Guardia Civil.

Los procesos, tramitados por un consejo de guerra, en los que se condenaron a la pena capital tanto a Txiki como a Otaegui no tuvieron las garantías que llegaron a España tras la llegada de la Constitución, pero sí que hubo evidencias de la participación de ambos en, al menos, tres atentados en los que murieron tres personas.

Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, pide ahora que se conmemoren «los últimos fusilamientos del franquismo» el día 27 de septiembre de 2025, medio siglo después de las ejecuciones: «Es imprescindible que, coincidiendo con el 50 aniversario de las últimas ejecuciones de presos políticos por la dictadura de Franco, se homenajeen y recuerden apropiadamente a todas las personas que fueron ejecutadas durante la dictadura».