Homenaje a los 3 asesinados por ETA en 1991 en Muchamiel: «Las víctimas son el alma de la memoria»

El 16 de septiembre de 1991, hace 34 años, la banda terrorista ETA situó un coche bomba ante la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Muchamiel (Alicante). Dos policías locales y un operario de la grúa, decidieron retirarlo por tener sospechas al creer que se trataba de un coche abandonado, que además se hallaba cerca de la sucursal bancaria. Los transportaron hasta el depósito. Cuando trataban de estacionarlo, el coche estalló y acabó con la vida de los tres hombres: los policías Víctor Manuel Puertas y José Luis Jiménez Vargas, y el conductor de grúa, Francisco Cebrián. Como cada 16 de noviembre, este martes, Muchamiel ha ofrecido el homenaje de recuerdo a los tres fallecidos. En ese homenaje, presidido por el alcalde de Muchamiel, Rafael García Berenguer, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado que las víctimas «son el alma de la memoria y el motor del compromiso social para que nunca se olvide el sufrimiento y la lucha de los afectados por el terrorismo».

Nuria Martínez, ha explicado también que: «Mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo es fundamental para no olvidar y evitar cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado». Además, ha destacado también que: «Estos testimonios y estos reconocimientos tienen que seguir más vivos que nunca para evitar radicalismos y seguir consolidando una sociedad comprometida con los valores democráticos».

la consellera ha destacado, además, la colaboración entre la Consellería de Justicia, a través de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, la Consellería de Educación y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con la participación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que desde 2024 ha resultado esencial para llevar el testimonio directo de las víctimas a través del Proyecto Memoria y Prevención del Terrorismo en las aulas de la Comunidad Valenciana.