Corea del Norte amenaza con acciones «más ofensivas» tras el lanzamiento de un misil balístico

El ministro de Defensa norcoreano, No Kwang Chol, ha lanzado una nueva advertencia al mundo libre. El régimen comunista de Pyongyang ha anunciado que pondrá en marcha acciones «más ofensivas» contra sus «enemigos» tras el provocador lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón, coincidiendo con la simbólica visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas.

«En el futuro, todas las amenazas que invadan nuestra esfera de seguridad se convertirán en objetivos directos de la RPDC y se gestionarán de la manera necesaria. Estamos listos para responder a todo. Mostraremos una acción más ofensiva contra la amenaza de los enemigos sobre el principio de garantizar la seguridad y defender la paz mediante una fuerza poderosa», ha señalado el ministro norcoreano en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal KCNA, el altavoz de propaganda del régimen.

Aunque el responsable de Defensa de Corea del Norte no ha mencionado explícitamente el lanzamiento del misil, sí ha justificado esta actitud cada vez más beligerante debido a los recientes ejercicios militares conjuntos realizados en la zona por los ejércitos surcoreano y estadounidense, así como a las conversaciones que el secretario Hegseth ha mantenido durante su visita al país asiático.

Acusan a EEUU de «hostilidad»

«Esta es una cruda revelación y una expresión intencional y desvelada de su naturaleza hostil para oponerse a la RPDC hasta el final», ha afirmado No Kwang Chol en un nuevo ejercicio de retórica agresiva característica del régimen norcoreano.

El ministro ha insistido en que «nunca» evitarán «la respuesta» militar ya que no les queda «otra opción» por culpa de la supuesta «hostilidad» de Estados Unidos hacia Corea del Norte. «¿Qué espera el mundo que hagamos, imaginando en qué posición estaremos en tales circunstancias?», se pregunta de forma retórica en la nota oficial.

A primera hora del viernes, el Ejército de Corea del Sur denunció el lanzamiento de un misil de corto alcance desde territorio norcoreano. La provocación se produce después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, advirtiera la víspera de que adoptaría medidas de represalia en protesta por las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos contra individuos y entidades vinculadas a Pyongyang.

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso el jueves sanciones contra ocho ciudadanos norcoreanos, entre ellos dos banqueros, y dos entidades vinculadas al régimen de Kim Jong Un por su relación con delitos cibernéticos y blanqueo de capitales destinados a financiar el programa nuclear y balístico del país asiático.