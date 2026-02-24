Un futbolista del Levante sufre una lesión ocular por el manotazo sin sanción de Lamine Yamal

Lamine Yamal salió impune de su manotazo a Iván Romero en el Barcelona-Levante. En un forcejeo por un balón, el delantero culé dio un golpe al rival y la acción, pese a que tuvo que ser atendido por los servicios médicos, Alberola Rojas no lo castigó por tarjeta. Días más tarde, el club granota comunicó el parte médico y la baja demostrando que era más grave de lo que parecía en un primer momento.

Cuando estaba tendido en el suelo, Lamine gesticulaba que había sido fingido para que el colegiado le castigara. Varios futbolistas del Levante increparon que fuera a salir airosos y eso provocó el cabreo del banquillo. Iván Romero tuvo que salir sustituido ya que no podía continuar en esas condiciones y tuvo que entrar Etta Eyong a falta de 20 minutos.

Este martes, se ha sabido que sufre una lesión en el ojo: «Durante el transcurso del partido, el jugador recibió un manotazo que le produjo una erosión en el ojo izquierdo. Tras las primeras valoraciones realizadas por los servicios médicos del club, se ha considerado conveniente completar el estudio y seguimiento en un centro especializado. Por ello, Iván Romero se ha puesto en las manos de los profesionales de la Clínica AIKEN, centro oftalmológico integral referente en salud ocular y patrocinador del Levante UD, para supervisar la evolución de la erosión ocular y garantizar una pronta y óptima recuperación. El jugador queda pendiente de evolución en los próximos días». Un informe que le deja como duda para que pueda estar en plenas condiciones en un duelo vital contra el Alavés.

Lamine Yamal, desquiciado en el Barcelona

Lamine Yamal no tuvo su tarde en el Camp Nou. Apenas pudo hacer daño a la defensa del Levante y se le vio desesperado en varias acciones individuales. Se fue sin marcar y dejó la imagen cabreado por la decisión de Hansi Flick de quitarle del campo: «Creo que es normal. A ver, lo más importante para mí es que hemos jugado y que tenemos a futbolistas que merecen jugar como Roony. Es un futbolista muy profesional y cuando ha entrado ha jugado bien. Me centro en eso», explicó el técnico alemán en rueda de prensa.

Ahora, la presión de Lamine sigue estando en recuperar su magia e intentar que esté en forma para intentar la remontada del Barcelona en Copa ante el Atlético. Sin embargo, el hecho de que saliera airoso de una agresión pone otra vez a debate el criterio arbitral en esa clase de jugadas.