Todo el mundo usa el refrán, pero pocos saben de dónde viene la expresión ‘la madre del cordero’: éste es el origen real

¿Cuántas veces has escuchado la expresión «la madre del cordero» para referirse a lo más importante de cualquier asunto? Su origen puede parecer reciente, pero lo cierto es que se remonta al siglo XVIII, y guarda relación con la religión cristiana. El cordero de Dios es Jesucristo, la figura que ofrece un sacrificio por los pecados del hombre, de forma similar al cordero sacrificado durante la celebración de la Pascua judía.

Con el paso del tiempo, la expresión se ha desligado progresivamente de su sentido estrictamente religioso. Hoy en día, muchas personas la utilizan a diario sin pensar en referencias bíblicas ni en símbolos cristianos. Por ejemplo, tras una larga discusión sobre la economía doméstica, alguien descubre un pago que ha pasado desapercibido y sentencia: «Ahí está la madre del cordero». En este contexto, la expresión tiene un tono revelador, casi triunfal, que subraya el hallazgo de la pieza que faltaba en el rompecabezas.

Origen y significado de ‘la madre del cordero’

Pero ¿de dónde procede exactamente esta curiosa combinación entre «madre» y «cordero»? A lo largo de la historia han surgido multitud de teorías al respecto, pero la mayoría de expertos coinciden en que la explicación más plausible se encuentra en el simbolismo cristiano. El «Cordero de Dios» representa a Jesucristo, quien, según la doctrina cristiana, se ofrece en sacrificio para redimir los pecados del hombre como signo de alianza y liberación.

La existencia del «cordero», entendido como Cristo, se relaciona directamente con su madre, María. En la teología cristiana, la figura de la Virgen es muy importante, ya que, sin ella, no existiría la encarnación del Hijo. Por tanto, cuando se habla de «la madre del cordero», se está apuntando al origen mismo de aquello que tiene un valor decisivo.

En este sentido, la expresión se podría interpretar como una metáfora del origen fundamental de algo trascendente. Si el cordero simboliza la pieza central del cristianismo (la redención), la madre representa el principio del que todo parte. Por tanto, hallar «la madre del cordero» equivaldría, simbólicamente, a dar con el «meollo de la cuestión».

En el Evangelio de Juan 1:29 se afirma: «Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo»», identificando de forma directa a Jesús con la figura sacrificial del cordero; además, en Isaías 53:7, se lee: «Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca»; finalmente, en Apocalipsis 5:12 se proclama : «Que decían a gran voz: «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza»».

Teorías alternativas

Ahora bien, no todos los expertos coinciden plenamente en esta interpretación. También hay quienes vinculan el origen de la expresión «la madre del cordero» con el mundo pastoril. Siglos atrás, el ganado ovino tenía un gran valor económico para las familias. El nacimiento de un cordero garantizaba la continuidad del rebaño, razón por la cual la madre del cordero se consideraba el origen de la prosperidad.

Por otro lado, se mencionan posibles vínculos con expresiones coloquiales que guardan relación con el mundo pastoril. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis cuentan con el mismo respaldo que la interpretación religiosa, especialmente teniendo en cuenta el gran número de referencias iconográficas a la figura de la Madre del Cordero.

