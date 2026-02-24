Colas en Lidl por el aparato que recomiendan los expertos en salud: ayuda a respirar y reduce la piel seca

Quien vive en una casa con calefacción sabe que, en cuanto llega el frío, el aire ya no se siente igual. Las habitaciones se calientan, pero también se resecan dado que la garganta se vuelve más delicada, la piel tira un poco más y a muchas personas les cuesta incluso dormir con el ambiente tan seco. No hace falta tener ninguna patología para notarlo; es una molestia común del invierno. De ahí que cada vez haya más interés por dispositivos que ayuden a mejorar el aire interior. Y, sorprendentemente, uno de los que más recomiendan los expertos en salud este año no viene de una marca especializada, sino de Lidl.

Se trata de un difusor de aromas ultrasónico, un aparato pequeño y decorativo que, según varios expertos en salud respiratoria y dermatológica, puede ayudar a compensar los efectos de la sequedad ambiental. No sustituye a un humidificador médico, pero sí que aporta una humedad ligera y constante que mejora la sensación de confort en casa. Y lo hace, además, con un diseño cuidado que encaja fácilmente en cualquier estancia y que lo hace incluso decorativo, pudiendo elegir además entre dos modelos a un precio de tan sólo 12,99 euros cada uno.

Colas en Lidl por el aparato que recomiendan los expertos en salud

Este difusor de aromas ultrasónico de Lidl no calienta el agua, sino que la transforma mediante vibración ultrasónica en una bruma muy fina que se dispersa de manera uniforme. Ese proceso es clave ya que al no generar vapor caliente, mantiene la temperatura estable y permite que la humedad se integre en la habitación sin sensación de pesadez. Es justo lo que recomiendan los especialistas cuando el aire está demasiado seco por culpa de la calefacción.

Esa bruma no sólo suaviza el ambiente, sino que puede reducir la irritación en la nariz, el picor en los ojos y esa sensación de garganta áspera tan típica del invierno. Para quienes pasan muchas horas en casa por ejemplo por teletrabajo, niños pequeños o personas mayores, la diferencia se nota más de lo que parece.

Dos modelos con estética distinta

Una de las sorpresas del aparato es su apariencia. Lidl lo vende en dos estilos muy diferentes:

Escandinavo, más compacto y minimalista.

más compacto y minimalista. Llama, más alto y decorativo, con forma de pieza cerámica.

Ambos están fabricados con un cuerpo cerámico que les da un aspecto más elegante que otros difusores de plástico básicos. Esto hace que muchas personas lo estén comprando no solo por su función, sino porque queda bien en un salón, un dormitorio o incluso en la oficina.

Un interior más pensado de lo que parece

Aunque su diseño es sencillo, el interior incorpora funciones avanzadas para un aparato de esta gama:

Iluminación led con siete colores, fija o con cambio gradual.

con siete colores, fija o con cambio gradual. Temporizador programable para apagado automático a 1, 2 o 3 horas.

programable para apagado automático a 1, 2 o 3 horas. Sistema de seguridad que desconecta el aparato cuando se queda sin agua.

que desconecta el aparato cuando se queda sin agua. Depósito antibacteriano, tratado con vidrio de fosfato de plata para frenar la proliferación de bacterias.

Este último punto es especialmente valorado por profesionales de la salud ambiental, ya que uno de los problemas habituales de los difusores baratos es la falta de higiene del agua estancada. En este modelo, el tratamiento interno reduce ese riesgo.

Todo incluido para empezar a usarlo

A diferencia de muchos difusores del mercado, este llega con todo lo necesario en la caja:

Vaso dosificador de 150 ml

Adaptador de red

Aceite aromático de hierba de limón (10 ml)

Mando a distancia con pila incluida

El aceite que incorpora es opcional, pero muchos usuarios lo aprovechan por sus notas frescas y efecto relajante. Quien no quiera usar aroma solo tiene que añadir agua.

Duración y medidas reales

Con el depósito lleno (120 ml) el difusor funciona aproximadamente tres horas. Es un tiempo adecuado para sesiones nocturnas, tardes de estudio o momentos de relajación. Las medidas varían según el modelo:

Escandinavo: 12 × 11,5 cm

Llama: 9,5 × 18,5 cm

El cable mide 1,8 metros, lo que permite situarlo lejos de enchufes directos sin problema.

Qué destacan realmente los expertos

Aunque pueda parecer un simple accesorio decorativo, los profesionales consultados señalan varios beneficios claros:

Mejora la humedad ambiental, lo que facilita la respiración.

lo que facilita la respiración. Reduce la sequedad de la piel , especialmente en personas sensibles.

, especialmente en personas sensibles. Crea un entorno más relajante , gracias a la combinación de luz y bruma.

, gracias a la combinación de luz y bruma. Funciona en silencio , lo que permite usarlo por la noche.

, lo que permite usarlo por la noche. Es fácil de mantener, algo esencial para que un aparato de este tipo sea útil de verdad.

algo esencial para que un aparato de este tipo sea útil de verdad. No es un humidificador clínico, pero sí un apoyo sencillo para suavizar un problema cotidiano: el exceso de sequedad en interiores.

En definitiva este difusor ultrasónico ha encontrado su público porque combina varias cosas que no suelen aparecer juntas: buen diseño, funciones avanzadas, mantenimiento sencillo y un precio accesible de sólo 12,99 euros y sólo a la venta en el bazar online de Lidl.