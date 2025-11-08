Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 1 al 7 de noviembre de 2025

SUBE: Dani Alves

Famoso ex futbolista brasileño de 42 años que jugó la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, donde estuvo durante ocho temporadas, y que ha sido absuelto por la Justicia española de la condena inicial de 4 años y 6 meses de prisión por agresión sexual y liberado bajo fianza de 1 millón de euros. Tras su libertad, se ha convertido en icono del cristianismo evangélico y discípulo de Cristo Jesús, haciéndose predicador, en una iglesia evangelista de Gerona, donde compartió con los feligreses su testimonio sobre su encuentro con Dios, un giro radical debido a su nueva devoción religiosa. Dani Alves parece haber encontrado en la religión cristiana su salvación personal, reconciliándose incluso con la modelo Joanna Sanz, de la que se había divorciado y convirtiéndose en padre de un bebé aunque el exfutbolista ya tenía dos hijos de una relación anterior.

SUBE: Sir David Robert Josep Beckham

Uno de los nombres más conocidos del deporte británico, jugador que fue del Real Madrid desde 2003 hasta 2007, ha alcanzado a sus 50 años la consagración oficial, en una ceremonia en el castillo de Windsor, al ser investido Caballero del Imperio Británico por el rey Carlos III, ante el que se arrodilló mientras el rey posaba la espada en los hombros del ex futbolista, quien, desde ese momento, adquiría el tratamiento de Sir, en presencia de sus padres y de su esposa que ya era Lady Victoria desde 2017 por sus servicios a la moda y con quien está casado desde 1999 siendo padres de cuatro hijos. Precisamente el chaqué que vestía su marido había sido diseñado por ella. «Éste es el momento del que me siento más orgulloso. Orgulloso de ser británico y de recibir este honor de Su Majestad el Rey significa muchísimo para mí», declaró emocionado. Aunque en 2008 ya fue condecorado con la Orden del Imperio Británico recibiendo el rango de Oficial. No todo han sido elogios. Algunos periódicos han sido críticos. Como The Guardian, que escribió que el título de caballero a David Beckham demuestra lo absolutamente absurdo del sistema de clases británicos. Y The Telegraph, según el cual el nombramiento demuestra todo lo que está en el sistema de honores en el Imperio Británico.

SUBE: Antonio Banderas

El grandísimo actor, director de cine, cantante, productor, guionista y empresario teatral y, sobre todo, mejor persona, que ya es difícil, ha realizado la ilusión de todo padre: casar a su hija y, si además, como en este caso, Stella del Carmen es hija única, no puede haber mayor felicidad. Yo, que también he sido padre de una hija única, tuve la doble desgracia de no poder apadrinarla porque se casó en Londres por sorpresa y, además, se murió. Por todo esto, siento una sana envidia al no haber podido vivir ese momento, el más emotivo como padre, hasta el extremo de reconocer: «Ha sido una tormenta de emociones y, aunque intenté guardar la compostura, alguna lagrimilla he derramado ante la felicidad de mi hija», ha comentado. Porque Antonio no cabía en sí de gozo tras haber casado a su única hija, repito. «Siento una alegría inmensa y una emoción que no se puede medir. Es uno de los momentos más emotivos que me han tocado vivir como padre. La boda de mi hija ha sido un acto de amor hacia la autenticidad». ¡Felicidades, querido Antonio!

Y un SUBE muy especial a OKDIARIO por su décimo aniversario.

BAJA: Gonzalo Miró Romero

Nacido el 13 de febrero de 1981, colaborador de Televisión Española como presentador del magazine Directo al grano junto a Marta Flich y, además, participando como comentarista en el programa deportivo Tiempo de Juego de la Cadena Ser, ha sido acusado por el Consejo de Informativos de TVE de «mala praxis» por sus ataques a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, el pasado 7 de octubre, en su programa. «Es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados, sin ningún fundamento ni prueba (…) Aunque Gonzalo sea persona externa de RTVE y contratado por una productora debe cumplir con nuestra normativa». Las palabras de Miró constituyen «un claro caso de mala praxis que incumple el Manual de Estilo de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual».