Confunde a un anciano con un pederasta y le estampa un taburete en la cabeza en una bar de Palma

Un violento incidente tuvo lugar recientemente en un bar de la Playa de Palma, cuando una mujer española de 40 años le estampa a un anciano con un taburete en la cabeza tras confundirlo con un pederasta. El hombre, un turista alemán de 70 años, sufrió una brecha en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron en un conocido establecimiento en primera línea de playa, donde un grupo de turistas alemanes se encontraba tomando algo. La situación transcurría con normalidad hasta que una turista germana, que estaba acompañada por su marido y su bebé, se dirigió al baño para cambiar el pañal del niño. En ese momento, un familiar de avanzada edad decidió acompañarla para ayudarle durante la tarea.

En la barra del local se encontraba la ahora detenida, quien, al parecer, interpretó erróneamente la escena. Sin mediar palabra, cogió un taburete y golpeó violentamente al anciano en la cabeza, causándole una herida sangrante.

El personal del establecimiento y varios clientes intervinieron de inmediato para auxiliar a la víctima y retener a la agresora, quien repetía que el hombre era un pederasta y que intentaba abusar del bebé. Los presentes, desconcertados ante la situación, alertaron a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias.

Una patrulla policial y una ambulancia del SAMU-061 se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Mientras los sanitarios atendían al herido, los agentes tomaron declaración a los implicados. La madre del bebé explicó que el hombre agredido era un familiar y que únicamente le estaba ayudando a sujetar la ropa del niño mientras ella lo cambiaba. Por su parte, la detenida alegó que había malinterpretado la situación y que actuó impulsivamente al creer que se encontraba ante un caso de abuso infantil.

Finalmente, la Policía Nacional procedió a la detención de la mujer por un presunto delito de lesiones. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde le aplicaron varios puntos de sutura debido al corte ocasionado por el golpe.