Simulacro en la Playa de Palma: Vuelca una embarcación de recreo y deja cuatro heridos graves

El teniente de alcalde y regidor de Medi Natural, Espais Saludables, Mercats i Innovació, Llorenç Bauzá de Keizer, ha asistido este martes a un simulacro de emergencia en Platja de Palma, dentro del marco del Plan de Salvamento y Socorrismo Municipal. Un ejercicio, coordinado por Cort, ha contado con la participación de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo, así como personal especializado en socorrismo, rescate y profesionales del SEIB112.

Durante el simulacro se recreó un accidente náutico a 200 metros de la costa, con una embarcación volcada y un balance de cuatro víctimas: tres graves y una leve. Las situaciones incluyeron un caso de ahogamiento, un politraumatismo y una herida profunda. El operativo activó el protocolo de emergencia, con intervención en alta mar y evacuación a la costa, donde se realizaron maniobras de reanimación, administración de oxígeno e inmovilización de los heridos.

Entre los medios movilizados destacaron una embarcación semirrígida, ambulancias de Soporte Vital Básico, vehículos de intervención rápida, un helicóptero, un dron de la Policía Local y diverso material médico y de rescate.

Bauzá de Keizer, acompañado por el director general Sebastià Pujol y personal técnico del área, valoró positivamente la operación, subrayando que estos ejercicios “permiten mejorar la coordinación y afinar los protocolos de respuesta ante emergencias marítimas”. El regidor reafirmó que las playas de Palma son “seguras y cuentan con profesionales preparados para actuar de forma inmediata ante cualquier situación”.

El Plan de Salvamento y Socorrismo de Palma está en vigor desde el 12 de abril hasta el 31 de octubre, y contempla un despliegue de 41 socorristas, vigilancia permanente en Platja de Palma, Cala Estància, Ciutat Jardí, es Portixol, Can Pere Antoni y Cala Major, así como un servicio dinámico en Cala Gamba y es Carnatge.

Para esta temporada, el Ajuntament ha previsto una flota de motos acuáticas de rescate, embarcación de auxilio, tres vehículos terrestres, una ambulancia y diverso equipamiento de primeros auxilios, todo orientado a garantizar la seguridad de los bañistas y una rápida respuesta ante cualquier eventualidad.