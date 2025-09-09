La Policía Local intercepta una motocicleta a 124 km/h en una vía limitada a 50 en Palma

Agentes de la Unidad de Radar de la Policía Local de Palma detectaron el pasado jueves a una motocicleta de gran cilindrada circulando a una velocidad muy superior a la permitida en el camí de Can Pastilla, una vía urbana cuya limitación máxima es de 50 kilómetros por hora.

El vehículo fue captado por el radar móvil a una velocidad de 124 km/h, más del doble del límite establecido. Este exceso constituye un delito contra la seguridad vial, tipificado en el Código Penal, y puede conllevar penas de prisión de hasta seis meses, multas de hasta doce meses, o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un máximo de 90 días. Asimismo, la infracción conlleva la posible retirada del permiso de conducir por un periodo de hasta cuatro años.

Una vez registrado el exceso de velocidad, los agentes iniciaron los trámites para identificar al conductor y remitir el caso a la autoridad judicial competente, con el fin de que se depuren las posibles responsabilidades penales.

Desde la Policía Local de Palma se ha insistido en la necesidad de respetar los límites de velocidad, recordando que su incumplimiento no solo supone una infracción legal, sino que incrementa de forma considerable el riesgo y la gravedad de los accidentes de tráfico. Las autoridades locales apelan a la responsabilidad de todos los conductores para garantizar la seguridad vial y proteger tanto a los propios conductores como al resto de usuarios de la vía pública.

En marzo de este mismo año, agentes de la Unidad de Radar (URAD) de la Policía Local de Palma cazaron, a las 10.37 horas, en un punto estático de control de velocidad en el camí de Can Pastilla a un motorista que circulaba a 119 km/h, una velocidad muy superior a la permitida en dicho tramo que es de 50 km/h. Según ha informado la Policía Local en un comunicado, los agentes iniciaron los trámites para localizar e identificar al conductor de la motocicleta y comunicaron los hechos a la autoridad judicial.