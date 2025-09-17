Muere José María Castellano, histórico ejecutivo de Inditex a los 78 años

José María Castellano (1947-2025) ha fallecido durante esta madrugada, a los 78 años de edad. Originario de A Coruña, fue uno de los personajes más relevantes de la industria de la moda en España. En concreto, destaca su labor como primer consejero delegado de Inditex, ya que tuvo un papel decisivo en la estrategia de expansión internacional de la firma gallega.

Gracias a su trayectoria, José María Castellano será recordado como uno de los ejecutivos más reputados del panorama empresarial estatal, aunque hay que destacar su discreción a lo largo de su carrera.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático en la Universidad de A Coruña, en 1997, es cuando José María Castellano fue nombrado por Amancio Ortega como primer consejero delegado del Grupo Inditex. Desde su nombramiento, ha tenido una gran relevancia en las decisiones de la compañía, como la salida a bolsa y el crecimiento de la firma en el mundo.

En 2005, Castellano pone punto y final a su paso por Inditex y durante los siguientes años forma parte de los consejos de varias empresas de distintos sectores. Más adelante, en el año 2008, es nombrado presidente del operador de telecomunicaciones ONO, una posición en la que permaneció hasta que se vendió la compañía a Vodafone, en marzo de 2014.

José María Castellano en Greenalia

El último puesto que ha ocupado en una gran empresa es en Greenalia. En esta compañía, desde el 2020, poseía casi el 6% de las acciones. Sin embargo, tan sólo unos años después fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Greenalia, y es el cargo que ostentaba hasta la fecha.

Como asesor formó parte de proyectos como AEGON, Saprogal o la Fundación Bankinter. Castellano también entró en el mundo de los medios de comunicación, cuando en junio de 2009 se convirtió en vicepresidente de La Voz de Galicia.

De igual forma, ha pasado por consejos administrativos de grandes empresas como Puig o Esprit. Mientras que en el año 2020, además se convirtió en una figura relevante en la firma de moda Bimba y Lola, cuando pasó a formar parte del consejo de administración de la marca, un puesto en el que estuvo hasta este mismo año.

Por otro lado, fue nombrado Empresario Ético en los premios que concedía The Economist Spencer&Stuard. Asimismo, era académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.