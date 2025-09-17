‘OT 2025’: horario de ensayos y clases para hoy, miércoles 17 de septiembre

No es ningún secreto que, pase lo que pase, Operación Triunfo se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde su primera edición, que se desarrolló en 2001 y de la que salieron grandes estrellas como es el caso de Chenoa, actual presentadora de OT 2025, no hemos dejado de conocer artistas que han marcado un antes y un después. El pasado lunes 15 de septiembre, los más fieles seguidores del formato pudieron disfrutar de la esperada Gala 0, en la que 18 participantes se lo jugaban todo para obtener una de las 16 plazas disponibles en la Academia más famosa de la televisión. Por lo tanto, los espectadores de Prime Video pudieron conocer el nombre de los jóvenes que forman parte de esta nueva generación de «triunfitos».

Esa misma noche ya durmieron en la Academia y, unas horas después, se procedió al reparto de temas de la mano de Noemí Galera y Manu Guix. Por lo tanto, los concursantes de OT 2025 pudieron conocer los primeros temas y con qué compañeros tendrían que trabajar a lo largo de la semana. Así pues, este miércoles 17 de septiembre, no solamente van a centrarse en ensayos para trabajar cada canción, sino también deberán enfrentarse a clases grupales para mejorar a nivel profesional. Es el momento más que perfecto para conocer el horario completo de la Academia de Operación Triunfo para hoy.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, miércoles 17 de septiembre

08:30 hrs.- Despertar y mini desayuno

09:00 hrs.- Entrenamiento, con Pol Cejas

09:50 hrs.- Aseo y desayuno

11:00 hrs.- Taller de improvisación musical, con Pepo Flores y Berta Peñalver

12:00 hrs.- Técnica vocal, con Mamen Márquez

13:00 hrs.- Ensayo tema grupal, con Manu Guix

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Tiempo libre

16:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con concursantes

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

