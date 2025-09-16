Operación Triunfo, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde la primera de las ediciones que se desarrolló en 2001, que contó con excepcionales concursantes como David Bisbal, David Bustamante y Chenoa, hasta 2023, con Naiara, Paul Thin y Ruslana, entre otros tantos participantes. Es evidente que este concurso musical nos ha regalado excepcionales talentos que, a día de hoy, continúan marcando un antes y un después en la industria musical. Con OT 2025 se pretende el mismo objetivo: formar a jóvenes y talentosos artistas para que consigan hacer historia en la música. Por el momento, el pasado lunes 15 de septiembre pudimos disfrutar de la Gala 0, donde conocimos el nombre de los 16 afortunados que convivirán en la Academia más famosa de la televisión.

Como suele ser habitual en el ritmo de este programa, tan solo un día después, ya se ha llevado a cabo el reparto de temas de la Gala 1 de OT 2025. Noemí Galera y Manu Guix, después de hacer la mítica claqueta con sus manos, no solamente han dado a conocer qué canción grupal harán los 16 concursantes de esta nueva edición de Operación Triunfo, sino también las canciones en las que trabajarán a lo largo de la semana para la Gala 1. Una entrega que podremos disfrutar el próximo lunes 22 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, en Prime Video. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer las canciones que interpretarán los concursantes en la próxima gala.

Canción grupal:

Sonia y Selena – Yo quiero bailar

Resto de canciones de la Gala 1 de OT 2025

Guillo Rist y Cristina: APT, de ROSÉ y Bruno Mars

Claudia Arenas y Judit: Carita triste, de Ana Mena y Emilia

Salma y Max: We don’t talk anymore, de Charlie Puth y Selena Gomez

Téyou y María: Canijo, de Judeline

Crespo y Guille Toledano: Mariposas, de Marc Seguí y Pablo Alborán

Olivia e Iván Rojo: I Like The Way You Kiss Me, de Artemas

Lucía y Carlos: La danza de las libélulas, de Manuel García y Mon Laferte