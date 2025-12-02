Ninguna playa de uno de los municipios más turísticos de Mallorca superó el 50% de ocupación en verano, según un análisis realizado por el propio Ayuntamiento de Calvià y enmarcado dentro del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI).

El estudio, que se basa en la información registrada por las cámaras de control de aforo instalada en seis playas, demuestra que incluso en los picos de mayor afluencia registrados durante la temporada estival no se llegó a superar esa cifra.

La temporada, que se ha prolongado hasta el pasado domingo, se ha cerrado con unas playas «plenamente disfrutables para residentes y visitantes», según han apuntado desde el Consistorio calvianer.

La playa de Son Maties fue la que registró el mayor porcentaje de ocupación, de un 49,80% de su capacidad máxima, lo cual sucedió el día 24 de agosto, cuando se contabilizaron 757 personas.

Le siguió la del Carregador, con un 46,43% de ocupación el 3 de agosto, es decir, 540 personas, y la de na Nadala, con un 42,51% el 17 de agosto, cuando se contaron 837 personas.

Otras de gran afluencia, como la de Santa Ponça (24,12% y 559 personas) y Magaluf (27,58% y 910 personas), fueron las que mostraron una menor ocupación porcentual en sus respectivos días de pico.

En términos de aforo absoluto, la de Magaluf, que cuenta con la mayor capacidad total, 3.300 personas, registró el mayor número de bañistas en su momento pico del verano. Otros picos de afluencia significativos se registraron en la playa de na Nadala, con 837 personas el 17 de agosto, y en la de Son Maties, con 757 personas el 24 de agosto.

Las fechas de mayor ocupación se concentraron principalmente a finales de julio y durante el mes de agosto. Estos datos se obtuvieron mediante el conteo de personas en el agua y en la arena en relación con la capacidad total de cada playa.

Los resultados obtenidos sobre la ocupación de las playas son, según el Ayuntamiento de Calvià, «la prueba más clara de que la costa de Calvià dispone de la capacidad suficiente para ofrecer una experiencia de calidad, comodidad y sin aglomeraciones». A su juicio, esta conclusión «contradice cualquier relato de masificación».

Abiertas de marzo a noviembre

Las principales playas del municipio, como son las de Santa Ponça, Torà, Palmira y las tres Playas de Palmanova, comenzaron su actividad el pasado 15 de marzo y han permanecido en funcionamiento hasta el 30 de noviembre.

Por otra parte, las playas del municipio han revalidado este año sus 15 banderas Q de Calidad, convirtiéndose en el tercer municipio de España y el primero de Baleares con reconocimientos de este tipo.

Entre las novedades en esta temporada destacan la ampliación de la zona balizada para bañistas a 200 metros y la eliminación de las actividades de motor en todas las playas excepto en Magaluf.

Además, se ha apostado por más y mejores accesos para personas con discapacidad y por la instalación de lavapiés de agua salada para reducir el consumo de agua potable.

El uso de la tecnología de monitorización en tiempo real del Proyecto DTI, ha sostenido el Ayuntamiento, reafirma su compromiso del con la gestión transparente y basada en datos de sus recursos turísticos.

El DTI implementa un sistema de gestión para la obtención de información estratégica que ayuda a conocer y a comprender el comportamiento del visitante. Entre otros aspectos, analiza la posible evolución de la actividad turística tanto por parte de la como de la demanda turística y de los mercados.