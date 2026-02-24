Los astrónomos instan a que nos preparemos por lo que llega en días: la NASA pide «atención especial»

A finales de febrero se espera que ocurra uno de esos episodios que obligan a mirar al cielo incluso a quienes normalmente no prestan atención al firmamento. Desde hace semanas, astrónomos y aficionados comentan que se acerca un fenómeno que no aparece cada temporada y que, si el tiempo acompaña, puede dejar imágenes sorprendentes. No se trata de un eclipse ni de una lluvia de meteoros. Lo que se verá es la coincidencia de varios planetas repartidos en una misma zona del cielo, suficientemente próximos como para que cualquiera, sin conocimientos técnicos, pueda reconocerlos.

Lo que más llama la atención de este fenómeno del que ya hablan todos los astrónomos, es que vayamos a ver los planetas bien ordenados, uno junto al otro, en realidad, no estarán alineados en el espacio. Sin embargo, desde la perspectiva de la Tierra parecerá que siguen un trazo común. Esa ilusión visual es la razón por la que el fenómeno siempre genera tanta expectación, así que incluso la propia NASA recomienda prestar «atención especial», ya que es algo que no ocurre tanto como creemos. En concreto, los planetas que parecerán alineados son Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno ocupará un punto distinto, pero a simple vista formarán una especie de recorrido que se extiende a lo largo de la eclíptica, el camino aparente por donde se desplaza el Sol durante el año. Y aunque es un simple efecto óptico, la escena puede resultar realmente llamativa si las nubes no se interponen.

Los astrónomos no dan crédito a lo que llega en días

Cuando se habla de alineación planetaria se tiende a imaginar una fila perfecta en el espacio, algo que la ciencia descarta. Lo que ocurre es distinto: la Tierra, por su posición en su órbita, hace que estos planetas aparezcan en una misma franja del cielo durante unos días. A nivel visual, eso se traduce en que todos pueden localizarse sin necesidad de moverse demasiado o cambiar de posición.

Que coincidan tantos a la vez no es frecuente. A menudo se observa uno o dos con claridad, y alguno más si la noche está despejada. Pero juntar cuatro visibles sin instrumentos ya es menos habitual. Si además se suma la presencia de Venus y Mercurio, que no siempre ofrecen una ventana amplia de observación, el conjunto se vuelve especialmente interesante.

Fechas en las que será más fácil disfrutarlo

Los días clave serán el sábado que viene 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, aunque la escena comenzará a formarse antes y se mantendrá también después, según la posición de cada planeta. Quienes quieran verlo con calma deberán madrugar un poco dado que la mejor franja será entre 60 y 90 minutos antes de la salida del Sol. A esa hora el cielo empieza a aclararse, pero la luz no es lo bastante intensa como para ocultar los brillos de los planetas más débiles.

Qué podrá localizarse sin telescopio y qué exigirá ayuda

Los astrónomos suelen dividir estos eventos en dos categorías: lo localizable a simple vista y aquello que necesita instrumentos. Para esta ocasión, la distribución será la siguiente:

Visible sin equipos: Venus será el primero en aparecer, con un brillo tan notable que no necesita introducción. Júpiter también destacará desde el primer momento. Saturno se verá con menos intensidad, pero sin grandes dificultades. Mercurio estará cerca de Venus, aunque durante poco tiempo.

Lo interesante es que todos estarán dentro del mismo recorrido, así que, con un poco de paciencia, será posible ir localizándolos uno tras otro.

Dónde observarlo en España sin complicarse

España tiene algunos enclaves muy apreciados para observar el cielo. No hace falta ser especialista para saber que la altura del Teide permite ver detalles imposibles en zonas más iluminadas. En Tenerife, cualquier espacio elevado lejos de las luces urbanas suele ofrecer una visión nítida del firmamento y, por tanto, de este tipo de configuraciones planetarias.

En la península, muchas personas optan por trasladarse a espacios abiertos como la sierra de Gredos, donde la oscuridad es lo bastante profunda como para que el ojo se adapte rápido y el contorno de los planetas se perciba con más claridad. Algo parecido ocurre en el entorno de Monfragüe, en Cáceres, que desde hace años es un punto de referencia entre quienes practican la observación astronómica de manera habitual.

Dicho esto, no es imprescindible desplazarse a estos lugares. Cualquier zona con poca iluminación artificial, como un mirador, un monte bajo o un espacio alejado del centro urbano, puede servir. La clave no es la altura, sino evitar luces directas y contar con un horizonte amplio. Además, puede ir bien tener aplicaciones móviles que muestran la posición de cada planeta. Herramientas como SkyView, Stellarium o SkyWatch ayudan a entender por qué aparece cada punto en un lugar concreto, y son útiles para quienes desean identificar correctamente aquello que están viendo.