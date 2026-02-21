Sorpresa en la NASA por lo que han visto en Noruega: la mancha roja ‘palpitante’ que pone a Europa en el punto de mira

Esta mancha roja palpitante que pone a Europa en el punto de mira ha hecho que salte la sorpresa en la NASA por lo que han visto en Noruega. Este país parece que nos descubre un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta, de una manera muy diferente. El planeta Tierra se ve de forma muy distinta, según salimos de él y empezamos a verla con otros ojos.

Lo que han visto en Noruega deja en shock a los expertos de la NASA

Esta mancha roja palpitante pone a Europa en el punto de mira

Tal y como explican desde la NASA: «Edgeøya, una isla en la parte sureste del archipiélago de Svalbard, se define por las amplias extensiones árticas y el terreno accidentado. Aún así, incluso aquí, a medio camino entre Noruega continental y el Polo Norte, la vida persiste, desde musgos hasta osos polares. El lóbulo sur de Stonebreen, un glaciar que fluye desde la capa de hielo Edgeøyjøkulen hacia el mar de Barents, le da al paisaje un tipo de vida diferente. Su hielo late como un corazón. El latido del corazón aparente proviene del hielo que se acelera y se ralentiza con las estaciones. Esta animación, basada en datos satelitales recopilados entre 2014 y 2022, muestra qué tan rápido se mueve el hielo de la superficie del glaciar en promedio durante cada mes. En invierno y primavera, el hielo fluye relativamente lentamente (rosa); a finales del verano, corre hacia el mar a velocidades que superan los 1.200 metros por año en algunos lugares (rojo oscuro). En el verano de 2020, las velocidades alcanzaron los 2.590 metros al año (23 pies por día). En general, las aceleraciones de verano son causadas por el agua de deshielo que se filtra desde la superficie hasta la base del glaciar, donde el hielo se asienta sobre la roca, explicó Chad Greene, glaciólogo del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. «Cuando la base de un glaciar se inunda con agua de deshielo, la presión del agua en la base aumenta y permite que el glaciar se deslice más fácilmente», dijo. Los datos para la animación son del proyecto ITS_LIVE, desarrollado en JPL, que utiliza un algoritmo para detectar la velocidad del glaciar basado en las características de la superficie visibles en imágenes ópticas y de radar satelitales. En 2025, Greene y su colega de JPL, Alex Gardner, utilizaron datos de ITS_LIVE para analizar la variabilidad estacional de cientos de miles de glaciares en todo el planeta, incluido Stonebreen».

Siguiendo con la misma explicación: «Stonebreen es un glaciar en forma de oleaje, un tipo que se mueve entre tramos de movimiento relativamente lento y ráfagas repentinas de velocidad cuando el hielo puede fluir varias veces más rápido de lo habitual. Estas oleadas pueden durar desde meses hasta años. A nivel mundial, solo alrededor del 1 por ciento de los glaciares son de tipo oleada, aunque en Svalbard están relativamente extendidos. Antes de 2023, Stonebreen pasó varios años subiendo a altas velocidades después de derretirse a lo largo de su frente, probablemente desestabilizando el glaciar, según Gardner. Incluso durante este período de aumento, el hielo siguió un ritmo estacional, acelerándose en verano y disminuyendo durante el invierno, todo mientras continuaba su flujo general más rápido hacia el mar de Barents. Sin embargo, desde 2023, el glaciar se ha ralentizado hasta detenerse, con solo un corto tramo en el verano, cuando el agua de deshielo hace que Stonebreen se deslice por el suelo. Ha entrado en una fase de silencio, o «quiescencia», que es una parte normal del ciclo de los glaciares tipo oleada».