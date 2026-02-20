La NASA pide que pongamos esta planta en casa: elimina sustancias cancerígenas

Hay una planta que todos debemos tener en casa, la NASA la recomienda ya que es capaz de eliminar sustancias cancerígenas. Hay puntos del país en los que la contaminación es más elevada que en otros lugares, por lo que, debemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Tocará saber en todo momento, qué es lo que podemos empezar a ver llegar de la mano de una serie de detalles que serán claves.

La manera en la que nos protegemos de estas sustancias que suponen en riesgo, puede ser más natural de lo que nos imaginaríamos. No es casualidad que el ser humano haya llegado a los cien años hace miles de años, desde la antigua Roma o Grecia, cuando el estilo de vida y la alimentación, eran claves para poder alargar la vida. Hoy en día, el problema al que nos enfrentamos es a una acción en el medio ambiente del ser humano que tiene consecuencias, desde el propio aire, puede haber una serie de elementos o sustancias que son altamente cancerígenas, no las vemos, pero están muy presentes.

La planta que todos debemos tener en casa

La realidad es que todos deberíamos tener plantas en casa, especialmente si vivimos en una gran ciudad. Son un elemento que ayuda al ser humano a vivir, no sólo como fuente de alimentación, de la mano de algunos elementos que llegan de ellas, sino que sus propiedades van mucho más allá.

Son una forma de purificar el aire, que la NASA no olvida, sino que la recomienda de forma encarecida. Sin duda alguna, se han convertido en grandes aliadas de una salud que empieza por aquello que respiramos y que estos elementos son capaces de filtrar a las mil maravillas.

Hay partículas que sin duda alguna acabarán siendo las que se convertirán en un riesgo que va en aumento. En especial en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en casa. No podemos escapar de un aire que quizás necesita de la ayuda de una serie de elementos que nos servirán para lograr aquello que queremos.

Una casa donde se respira un aire más saludable. Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar un cambio significativo que hasta el momento no esperaríamos y que puede ser clave. Esta planta lo puede cambiar todo por completo.

La NASA confirma que elimina sustancias cancerígenas

El poder de esta planta para eliminar más del 70% de sustancias cancerígenas que podemos tener en nuestra casa o ambiente es uno de los grandes aliados a la hora de optar por esta opción. Sin duda alguna, servirá para conseguir que tengamos en casa un aire más limpio.

La planta que la NASA recomienda nos la presentan los expertos del blog de Verdecora: «Es una de las plantas más populares en los hogares españoles y, sin embargo, no se conocen bien sus sencillos cuidados. Quizás el Potho se ha ganado esta popularidad no solo por ser una planta verde con cualidades purificadoras sino, sobre todo, por el carácter verde natural que marca sus hojas. Una planta perfecta para quienes son poco habilidosos con la jardinería pero, también, para quienes quieren disfrutar de una planta poco exigente en su hogar. Su versatilidad tampoco ha pasado desapercibida: el Poto es, según la variedad, capaz de crecer en vertical (como trepadora) pero también hacia abajo (de manera colgante). Una planta verde que permite jugar con su aspecto como parte de la decoración de nuestra casa. Pues bien: a pesar de su sencillez y aparente humildad de aspecto, hoy es el turno de conocer más de cómo disfrutarlo en casa (es planta de interior) con salud y belleza».

Siguiendo con la misma explicación: «De la misma manera que el agua no es un factor importante (aunque es cierto que, más que en riego, agradece un buen grado de humedad ambiental que podemos paliar pulverizando con agua sus hojas), la luz sí es un elemento clave: necesita estar en un espacio muy luminoso. No pasa nada si sus dosis de luz llegan de manera tamizada (a través de una cortina, por ejemplo) pero sí es importante que no le falte. En caso de que eso suceda, la planta perderá las hojas inferiores avisándonos de su necesidad de incrementar la luz. Aunque es de carácter resistente (tengamos en cuenta que aguanta temperaturas de entre 3 grados hasta los 21), es importante que el sustrato en el que crezca sea lo más completo posible. De ahí, que tengamos por optar por uno específico para plantas verdes y palmeras (que tendremos que cambiar cada cierto tiempo). Además, contar con un suplemento de abono específico para este tipo de plantas (que aplicaremos cada mes en el periodo de crecimiento, y una vez al trimestre en época de reposo) ayudará a que crezca en condiciones».